Цього року Великдень припадає на 5 травня. Та прибирання, звісно ж, потрібно повести раніше, у Страсний тиждень. І для цього процесу навіть виділений цілий день – Чистий четвер, який припадає на 2 травня.

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Втім, християнські звичаї дуже тісно пов'язані і з традиціями, які мали Українці раніше – ще коли святкували прихід весни та рівнодення. І прибирання тоді символізувало очищення житла від темної холодної енергії зими та начебто наближало настання весни. Читайте далі, що ж саме потрібно поприбирати під час Великодня.

Помийте вікна

Звісно, з осені шибки і вікна забруднилися через постійні дощі та сніги, а також пилюку від машин. А ось тепле і прозоре повітря весни потрібно зустрічати з чистими вікнами.

Втім, вони мають не тільки практичне, але і містичне значення – начебто будинок своїми скляними "очима" дивиться на світ та обмінюється із ним енергією. і саме через вікна у будинок як входить енергія, так і покидає його. Саме через це чистота вікон – це фактично запорука щасливої та приємної атмосфери у домі. Тож мити їх варто якомога частіше.

Випрати штори та постільну білизну

Звісно, традиція передбачає, що Христа, який щойно знову народився, потрібно зустрічати у свіжості і чистоті. А ось у язичництві це робили для того, щоб, знову ж таки, оновити енергетику будинку.



Перед Великоднем потрібно обов'язково провести прибирання / Фото Pexels

Ретельно почистьте усі кутки

Можливо, протягом звичайних щотижневих прибирань ви не так сильно звертаєте увагу на те, чи накопичується бруд у кутках, проте повірте, його там точно не бракує. І, за повір'ями, у кутах може ховатися не тільки пил, але і нечиста сила, а її перед настанням Великодня обов'язково потрібно позбутися.

Викинути старі та непотрібні речі

Ще одне завдання, яке ви обов'язково маєте виконати 2 травня – це розібрати речі та позбутися усього мотлоху, якому не місце у вашому домі. Також бажано викинути і весь посуд, який вже тріснув.

Старі речі можуть викликати негативні емоції та приваблювати погану енергетику. У Великдень ж потрібно прагнути оновлення, тож воно може торкнутися також і предметів вашого домашнього вжитку.