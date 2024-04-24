В этом году Пасха приходится на 5 мая. Но уборку, конечно же, нужно повести раньше, в Страстную неделю. И для этого процесса даже выделен целый день – Чистый четверг, который приходится на 2 мая.

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Впрочем, христианские обычаи очень тесно связаны и с традициями, которые имели Украинцы раньше – еще когда праздновали приход весны и равноденствия. И уборка тогда символизировала очищение жилья от темной холодной энергии зимы и вроде бы приближала наступление весны. Читайте дальше, что же именно нужно поубирать во время Пасхи.

Помойте окна

Конечно, с осени стекла и окна загрязнились из-за постоянных дождей и снегов, а также пыли от машин. А вот теплый и прозрачный воздух весны нужно встречать с чистыми окнами.

Впрочем, они имеют не только практическое, но и мистическое значение – как будто дом своими стеклянными "глазами" смотрит на мир и обменивается с ним энергией. и именно через окна в дом как входит энергия, так и покидает его. Именно поэтому чистота окон – это фактически залог счастливой и приятной атмосферы в доме. Поэтому мыть их следует как можно чаще.

Постирать шторы и постельное белье

Конечно, традиция предусматривает, что Христа, который только что снова родился, нужно встречать в свежести и чистоте. А вот в язычестве это делали для того, чтобы, опять же, обновить энергетику дома.



Перед Пасхой нужно обязательно провести уборку / Фото Pexels

Тщательно почистите все углы

Возможно, в течение обычных еженедельных уборок вы не так сильно обращаете внимание на то, накапливается ли грязь в углах, однако поверьте, его там точно хватает. И, по поверьям, в углах может прятаться не только пыль, но и нечистая сила, а от нее перед наступлением Пасхи обязательно нужно избавиться.

Выбросить старые и ненужные вещи

Еще одно задание, которое вы обязательно должны выполнить 2 мая – это разобрать вещи и избавиться от всего хлама, которому не место в вашем доме. Также желательно выбросить и всю посуду, которая уже треснула.

Старые вещи могут вызывать негативные эмоции и привлекать плохую энергетику. В Пасху же нужно стремиться к обновлению, поэтому оно может коснуться также и предметов вашего домашнего обихода.