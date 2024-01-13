Якщо ви мрієте схуднути чи скинути ті кілограми, що набрали під час усіх зимових святкувань, це не означає, що вам потрібно негайно повністю змінити свій спосіб життя та проводити години у тренажерному залі. Майк Масі, тренер, поділився кількома способами худнути без зайвих зусиль з вашого боку.

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Їжте здоровий сніданок

Те, що вам справді потрібно, так це починати свій день із збалансованої суміші білка, цілозернових продуктів та фруктів, адже саме це може прискорити ваш метаболізм та забезпечити стабільний рівень енергії. Окрім того, так ви надійно втамуєте апетит та менш ймовірно захочете перекусити нездоровою їжею до обіду.

Збалансований ранковий прийом їжі може стати чудовим психологічним стимулом для початку дня, і це добре підготує вас до успіху та вашому шляху до схуднення.

Пийте більше води

Дослідження показують, що вживання води перед їжею може підвищити ситість та зменшити споживання калорій, а також ви зможете підтримувати здорову вагу набагато легше.

Річ у тому, що вживання великої кількості води протягом дня може сприяти кращому травленню, а також допомагає розширити шлунок та посилити відчуття ситості від їжі. Окрім того, вода допомагає тимчасово зменшити відчуття голоду.



Вода може позитивно впливати на здоров'я / Фото Pexels

Їжте більше білка

Виявляється, їжа, багата на білок, може прискорити ваш метаболізм, зменшити відчуття голоду та допоможе вам зберегти вашу м'язову масу під час вашого схуднення.

Вживайте клітковину

Клітковина – це фактично джерело втрати ваги. Ця поживна речовина може сприяти ситості та травленню, а також стабілізує рівень цукру в крові. Коли клітковина потрапляє всередину, вона сповільнює швидкість, із якою їжа просувається через травний тракт. Окрім того, більша частина клітковини не може бути повністю розщеплена людиною, а це означає, що калорії із цих вуглеводів не надходять у кров.

Висипайтеся

Це може здатися доволі очевидною порадою, проте саме здоровий і якісний сон може бути тим, що вам потрібно, коли ви поставили за мету втрату ваги. Те, що вам справді потрібно – це принаймні 7 – 9 годин здорового сну щоночі.