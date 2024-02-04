Під час схуднення існує одне золоте правило – ви маєте втрачати більше калорій, ніж споживаєте, тож рішення щодо їжі та фізичних вправ і справді мають значення. Але також ви можете спробувати і кілька ранкових ритуалів, які рекомендує докторка медичних наук Дженніфер Логан.

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Їжте сніданок з білком

Якщо ви вже знаєте про те, наскільки важливо їсти ситний сніданок для схуднення, ви на правильному шляху. Та ви також повинні переконатися, що у вашій їжі є достатньо білка.

Цей макроелемент важливий для схуднення через те, що вашому організму потрібно більше часу для того, щоб перетравлювати його, а це значить, що їжа з високим вмістом білка забезпечує насичення на довший час.

Так ви можете зменшити ймовірність переїдання та залишатися ситими аж до обіду, зменшивши кількість перекусів між прийомами їжі.

Випийте чашку кави

Кофеїн і справді може прискорити спалювання жиру у вашій ранковій рутині. Одне дослідження показало, що всього однієї чашки кави достатньо для того, щоб стимулювати організм спалювати калорії швидше.

Окрім того, трохи кофеїну вранці може бути хорошим бонусом для того, щоб справді зосередитися на вашому ранковому тренуванні.



Кава може допомогти у схудненні / Фото Pexels

Ходіть пішки

Прогулянка рано-вранці на свіжому повітрі, навіть якщо це всього кілька хвилин, може бути надзвичайно корисною. Саме так ви зможете змінити рівні деяких гормонів, які і модулюють жирові відкладення.

Тож якщо ви будете отримувати більше і ходьби, і сонячного світла, ви зможете покращити регулювання ваги та прискорити метаболізм.

Визначте свої наміри на день

Є кілька способів, у які ви зможете отримати користь від цієї практики усвідомленості. По-перше, так ви зможете регулярно перевіряти свої емоції, думки та почуття, а це допомагає регулювати стрес, покращити пам'ять та підвищити концентрацію.

Окрім того, так – це справді допомагає схуднути. Усвідомленість допомагає зменшити емоційне споживання їжі та переїдання, тож це точно буде для вас корисним.

Висипайтеся

Якщо вам потрібно більше сну, просто дозвольте собі це! Саме сон – це ще одна важлива складова, яка впливає на нашу вагу і на те, наскільки легко чи складно нам схуднути. І дуже велика кількість людей не отримують достатню кількість сну, тож намагайтеся скласти свій розпорядок дня так, щоб у ньому знайшлося місце для 8 годин якісного відпочинку.