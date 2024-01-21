Існують деякі місця у світі, де люди живуть довше, ніж інші. Зокрема, це у Сардинії, Окінаві, Нікої та Ікарії. І раціон цих людей сильно впливає на тривалість їхнього життя. Про те, що вони їдять, розповіла докторка Пунам Десаї.

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Багато фруктів та овочів

Докторка Десаї розповіла, що люди у регіонах довгожителів з'їдають приблизно 5 – 10 порцій фруктів та овочів щодня. І це саме те, що чого варто прагнути, адже ці продукти є хорошим джерелом фолієвої кислоти, вітаміну С та калію.

Окрім того, і у фруктах, і у овочах містять харчові волокна, які допомагають підтримувати здоровий кишківник та зменшити ризик раку цього органа.

Жменя горіхів

Так, горіхи можуть бути більш корисними для вашого здоров'я, ніж ви собі уявляєте. Втім, варто стежити за тим, щоб цей продукт не був переповнений доданими цукром, сіллю чи жирами.

Горіхи є хорошим джерелом білка та корисних жирів, а також у них міститься чимало клітковини, вітамінів та мінералів – тобто поживних речовин, які можуть знизити ризики різноманітних хвороб серця та діабету.

Щоденна порція бобових

Квасоля та бобові багаті на білок, і ви можете вживати також інші види бобових, щоб отримати усі переваги від цього продукту. У бобах також міститься чимало фолієвої кислоти та антиоксидантів. Дослідження показують, що вони можуть принести користь серцю та запобігти ожирінню печінки.

Здорові олії

Те, що ви маєте включити до свого раціону – це здорові олії. Зокрема, до них належить оливкова олія першого віджиму. Оливкова олія багата на здорові мононасичені жири та має потужні протизапальні властивості, тож буде досить корисною для вашого організму.