Все, що ви маєте зробити на городі та в саду у травні: потрібно знати
Джерело:Яскрава клумба
Травень – це період, коли садівникам та городникам точно знайдеться що робити, адже це завершальний етап весняного марафону. В цей час можна вже спостерігати перші плоди вкладеної праці, але і залишається чимало невиконаної роботи
Травень – це час, коли вам потрібно скористатися шансом і виправити упущення, що стосуються пересадки рослин чи висівання насіння. Подальше зволікання може дуже негативно позначитися на розвитку рослин.
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Однорічні та багаторічні квіти
Саме ці рослини першими відкривають новий сезон. Щойно сніг починає танути, а первоцвіти вже тягнуться до сонця, але в травні для садівника є ще трохи роботи.
Зокрема, потрібно поділити та посадити кореневища багаторічних рослин: іриси, канни, лілейники, маки, пульпонарії. Окрім того, у першій та другій декаді місяця вам потрібно посіяти у ґрунт однорічники: айстри, запашний тютюн, бальзамін та матіоли.
В травні вже можна висаджувати розсаду петуній, пеларгоній та інших рослин, які зимували у закритих приміщеннях. Можна вже садити і цибулини гладіолусів та бульби жоржин, лютиків та анемон. Особливу увагу приділіть боротьбі із бур'янами – для цього потрібно проводити регулярні прополювання та розпушування ґрунту, а також мульчувати його.
Плодово-ягідні кущі
Дуже сильно урожай, який ви хочете отримати наступного сезону, залежить від того, як ви будете доглядати за кущами у травні. Тож для того, щоб забезпечити себе ягодами, вам потрібно провести завершальний етап обрізок та обробок від хвороб і шкідників.
Також не забудьте про висаджування нових рослин в уже заздалегідь заготовлені лунки. Потрібно також провести мульчування вже наявних посадок, полити та підгодувати їх.
За кущами потрібно доглядати / Фото Pexels
Фруктовий сад
Травень – це час, коли сади цвітуть, але варто не тільки насолоджуватися красою, але і подбати про кілька важливих речей. Зокрема, провести остаточну обрізку дерев, вапнування та обкопування.
Також не завадить і перша обробка спеціальними препаратами для захисту від шкідників та бруньок. Сприятливим у цей період також буде внесення азотних добрив.
Що робити на городі
На своєму городі вам варто не забути про такі важливі завдання:
- висіяти моркву пізніх сортів, а також цибулю, буряк та пряні трави;
- висадити картоплю, призначену для зберігання, а також цибулю-сіянку;
- винести під плівку розсаду огірків для отримання раннього врожаю;
- висадити розсаду помідорів, перців та баклажанів.