Все, що ви маєте зробити на городі та в саду у травні: потрібно знати

Травень – це період, коли садівникам та городникам точно знайдеться що робити, адже це завершальний етап весняного марафону. В цей час можна вже спостерігати перші плоди вкладеної праці, але і залишається чимало невиконаної роботи

Травень – це час, коли вам потрібно скористатися шансом і виправити упущення, що стосуються пересадки рослин чи висівання насіння. Подальше зволікання може дуже негативно позначитися на розвитку рослин.

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Однорічні та багаторічні квіти

Саме ці рослини першими відкривають новий сезон. Щойно сніг починає танути, а первоцвіти вже тягнуться до сонця, але в травні для садівника є ще трохи роботи.

Зокрема, потрібно поділити та посадити кореневища багаторічних рослин: іриси, канни, лілейники, маки, пульпонарії. Окрім того, у першій та другій декаді місяця вам потрібно посіяти у ґрунт однорічники: айстри, запашний тютюн, бальзамін та матіоли.

В травні вже можна висаджувати розсаду петуній, пеларгоній та інших рослин, які зимували у закритих приміщеннях. Можна вже садити і цибулини гладіолусів та бульби жоржин, лютиків та анемон. Особливу увагу приділіть боротьбі із бур'янами – для цього потрібно проводити регулярні прополювання та розпушування ґрунту, а також мульчувати його.

Плодово-ягідні кущі

Дуже сильно урожай, який ви хочете отримати наступного сезону, залежить від того, як ви будете доглядати за кущами у травні. Тож для того, щоб забезпечити себе ягодами, вам потрібно провести завершальний етап обрізок та обробок від хвороб і шкідників.

Також не забудьте про висаджування нових рослин в уже заздалегідь заготовлені лунки. Потрібно також провести мульчування вже наявних посадок, полити та підгодувати їх.



За кущами потрібно доглядати / Фото Pexels

Фруктовий сад

Травень – це час, коли сади цвітуть, але варто не тільки насолоджуватися красою, але і подбати про кілька важливих речей. Зокрема, провести остаточну обрізку дерев, вапнування та обкопування.

Також не завадить і перша обробка спеціальними препаратами для захисту від шкідників та бруньок. Сприятливим у цей період також буде внесення азотних добрив.

Що робити на городі

На своєму городі вам варто не забути про такі важливі завдання: