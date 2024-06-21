Здичавіла форма борщівника поширюється Україною досить швидко. І він не тільки великий шкідник, який заважає рости рослинам, але й справді небезпечний: при потраплянні на шкіру соку рослини він може залишити опіки, викликати дерматит та пухирі. Відбувається це після того, як на шкіру з соком потрапляє світло.

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Борщівник успішно розростається повсюди, де тільки потрапить його насіння: на узбіччях доріг, в каналах, ярах, заплавах річок, необроблених землях, сміттєзвалищах. Але, що більше неприємно, успішно він росте також і в парках, садах та на подвір'ях.

Як боротися з борщівником

Залишати борщівник розростатися точно не варто, адже він має алелопатичні властивості та може витісняти сусідні рослини – навіть хвойні дерева. Отож, ось кілька способів, які допоможуть вам знищити неприємного шкідника.

Оранка

На жаль, зорати землю всього один раз буде недостатньо – потрібно робити це кожні 3 – 4 тижні з моменту відростання борщівника протягом усього вегетаційного періоду. І продовжуватися це може від двох до семи років – до фази розгортання листків та викидання на поверхню суцвіть.



Борщівник потрібно правильно зрізати / Фото Турківська міська рада

Плоскорізна обробка

Ви також можете підрізати корені на глибині 5 – 10 сантиметрів. Використовувати можна для цього ручну лопату, але рано навесні. Тоді варто зрізати чи зрубати точку росту борщівника нижче кореневої шийки. Якщо ж ви зрубаєте вище, тоді на корені залишаться сплячі бруньки, які зрештою підуть в ріст.

А ось з дрібними однорічними сходами борщівника легко впорається звичайне прополювання.

Скошування

Проводити його потрібно обов'язково до того, як рослина зацвіте – намагайтеся усіма способами де допустити цього етапу.

Обрізання квітів у фазі бутонізації

Цей спосіб ефективний та допоможе уникнути поширення борщівника далі по ділянці. Втім, він також небезпечний, адже є можливість отримати опіки. Тож якщо ви використовуєте його, не забудьте про засоби індивідуального захисту.

Помилки під час знищення борщівника

Якщо ви хочете позбутися цієї рослини назавжди, важливо не припуститися кількох поширених помилок.