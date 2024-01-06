З часом високий кров'яний тиск, якщо його не контролювати, може пошкодити різні частини вашого тіла, зокрема і серце, мозок, нарки та очі. Втім, доктор медичних наук Джон Хіггінс розповів про кілька речей, які ви можете робити, щоб тримати свій тиск під контролем.

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Обмежте споживання кофеїну

Звісно, неприємно про це чути, але ваша звична чашка кави зранку може стати причиною нездорово високого кров'яного тиску, особливо, якщо ви не обмежитеся всього одним кухлем.

Річ у тому, що кофеїн – це стимулятор, і він може додати вам бадьорості та енергії, але також і підвищує кров'яний тиск. Деякі експерти вважають, що кофеїн може блокувати гормон, який допомагає розширити артерії. Окрім того, через кофеїн наші надниркові залози виробляють більше адреналіну.

Їжте збалансований сніданок

Якщо ви маєте звичку пропускати сніданок, то це, ймовірно, одна з причин, яка впливає на ваш високий тиск. Насправді пропуск сніданку найсильніше пов'язаний із гіпертонією у допослих. Не менш важливо за те, щоб взагалі з'їсти сніданок і те, що ви покладете на тарілку. Намагайтеся наповнити свою їжу здоровими жирами, білками та вуглеводами.

Уникайте цукру

Якщо ваші улюблені страви на сніданок – це пончики або солодка каша, можливо, краще від цього відмовитися. Надто велика кількість доданого цукру може надзвичайно негативно вплинути на ваш артеріальний тиск.