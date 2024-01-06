З часом високий кров'яний тиск, якщо його не контролювати, може пошкодити різні частини вашого тіла, зокрема і серце, мозок, нарки та очі. Втім, доктор медичних наук Джон Хіггінс розповів про кілька речей, які ви можете робити, щоб тримати свій тиск під контролем.
Цікаво Їжте ці продукти, щоб ваш кишківник працював без збоїв: вони корисні і смачні
Обмежте споживання кофеїну
Звісно, неприємно про це чути, але ваша звична чашка кави зранку може стати причиною нездорово високого кров'яного тиску, особливо, якщо ви не обмежитеся всього одним кухлем.
Річ у тому, що кофеїн – це стимулятор, і він може додати вам бадьорості та енергії, але також і підвищує кров'яний тиск. Деякі експерти вважають, що кофеїн може блокувати гормон, який допомагає розширити артерії. Окрім того, через кофеїн наші надниркові залози виробляють більше адреналіну.
Їжте збалансований сніданок
Якщо ви маєте звичку пропускати сніданок, то це, ймовірно, одна з причин, яка впливає на ваш високий тиск. Насправді пропуск сніданку найсильніше пов'язаний із гіпертонією у допослих. Не менш важливо за те, щоб взагалі з'їсти сніданок і те, що ви покладете на тарілку. Намагайтеся наповнити свою їжу здоровими жирами, білками та вуглеводами.
Уникайте цукру
Якщо ваші улюблені страви на сніданок – це пончики або солодка каша, можливо, краще від цього відмовитися. Надто велика кількість доданого цукру може надзвичайно негативно вплинути на ваш артеріальний тиск.
Вживання цукру – особливо кукурудзяного сиропу з високим вмістом фруктози – може вплинути на шляхи у вашому тілі, пов’язані з гормоном альдостероном і пептидним ендотеліном, які обидва допомагають регулювати артеріальний тиск,
— поділився октор Хіггінс.
Цукор може негативно вплинути на тиск вранці / Фото Pexels
Регулярно займайтеся спортом
Всього кілька хвилин зарядки зранку можуть зробити чудеса із вашим артеріальним тиском. Втім, виснажливі тренування можуть тільки пришвидшити ваше серце, тож краще зосередьтеся на помірному фізичному навантаженні.
Намагайтеся приділяти спорту принаймні дві з половиною години на тиждень.
Медитуйте вранці
Розслаблення тіла, особливо на самому початку дня, може дуже позитивно вплинути на рівень вашого артеріального тиску. А досягти цього бажаного розслаблення можна саме за допомогою медитації.
Так ви розширите свої судини та заспокоїте дихання, окрім того, зменшите кількість стресу у вашому дні із самого початку.