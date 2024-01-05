Щоб кишківник працював без збоїв ви можете підтримувати його здоров'я природним шляхом.

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Дієтолог Ліза Річардс розповіла, які саме продукти добре впливають на кишківник. Вони не лише корисні, але й смачні, тож ви залюбки зможете їх додати у свій раціон.

Вживайте різноманітну їжу

Щоб покращити здоров’я кишківника, ва варто дотримуватися збалансованого та поживного раціону, який наповнений різноманітними продуктами. Чим більше ви будете споживати фруктів, овочів, бобових та цільнозернових продуктів, тим більше у вас шансів забезпечити здоров’я кишківнику. Ліза Річардс розповіла детальніше про кожну групу продуктів.

Фрукти, овочі, бобові

Поліфеноли, які містяться у фруктах, овочах та бобових мають протизапальні властивості та захищають організм від окислювального стресу, збільшуючи кількість корисних бактерій у кишковій флорі.

Кишківник любить клітковину, тому включіть в раціон листову зелень, шпинат, фрукти, ягоди, бобові (сочевиця, квасоля).

Вживайте цільнозернові продукти

Рафіновані вуглеводи погано впливають на травну систему. У цільнозернових продуктах є високий вміст клітковини, яка чудово впливають на кишківник, оскільки вона живить кишкові бактерії.



Які продукти корисно впливають на кишківник / Фото Pexels

Вживайте ферментовані продукти

У ферментованих продуктах містяться здорові кишкові бактерії які підтримують здоров'я травної системи, витісняючи шкідливі бактерії. Вони також мають протизапальні властивості. Ви можете хоч щодня їсти кефір чи квашену капусту.

Використовуйте спеції

Спеції корисно впливають на систему травлення. Ліза Річардс каже, що особливо корисною є кориця, куркума та імбир. Кориця запобігає запаленню кишківника, імбир підтримує ефективну роботу кишківника та допомагає полегшити нудоту, гази та здуття живота.

Зменшіть стрес

Дієтолог Мелісса Ріфкін розповіла, що тривога, стрес та депресія призводять до розладу кишківника, оскільки мозок та шлунково-кишковий тракт тісно пов'язані. Додайте у своє життя медитацію, щоденні прогулянки, дихальні вправи тощо.