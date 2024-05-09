Як боротися з личинками хруща без використання хімії: ефективні народні методи

Хрущі – це давні і запеклі вороги і городників, і садівників. Вони їдять і корені, і листя, і навіть ягоди різних рослин, тож дуже важливо дізнатися, як можна знищити личинки хрущів і водночас не нашкодити рослинам.

Хрущі – це шкідники, які надзвичайно поширені по всій території України, тож їм не стають на заваді будь-які кліматичні умови. І залежно від температури та харчування хрущі розвиваються у дорослих особин десь за 3 – 4 роки.

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Спершу комахи відкладають яйця у ґрунт, і вони дозрівають протягом місяця, а вже після цього перетворюються на личинок. На першому місяці життя харчуються вони переважно хумусом, але далі апетити шкідників починають серйозно зростати. Личинки можуть шкодити коріння рослин, і особливо полуниці, малини, овочів та квітів.

А дорослі особини можуть також поїдати листя, зав'язь, квіти та іноді навіть і плоди.

Які види хрущів є в Україні

Для того, щоб зрозуміти, як найкраще боротися із личинками хрущів у домашніх умовах і без використання хімії, спершу потрібно розібратися, які саме види комах поширені в Україні.

Отож, у себе на городі та в саду ви можете зустріти таких хрущів:

Травневий хрущ. Цей вид полюбляє пухкий ґрунт, а також віддає перевагу лісистій місцевості, і часто облаштовується біля річки. Личинки таких хрущів ласують корінцями черешень, вишень, абрикос, слив та яблунь.

Цей вид полюбляє пухкий ґрунт, а також віддає перевагу лісистій місцевості, і часто облаштовується біля річки. Личинки таких хрущів ласують корінцями черешень, вишень, абрикос, слив та яблунь. Червневий хрущ – вони переважно живуть у твердій землі, і це відрізняє їх від першого виду. Для розвитку личинці потрібно від 10 місяців до 2 років, і за цей час вона може поїдати листя та коріння дерев та кущів – наприклад, сосни, бука, бузку, жоржини та хризантеми.

– вони переважно живуть у твердій землі, і це відрізняє їх від першого виду. Для розвитку личинці потрібно від 10 місяців до 2 років, і за цей час вона може поїдати листя та коріння дерев та кущів – наприклад, сосни, бука, бузку, жоржини та хризантеми. Польовий хрущ – найчастіше його можна зустріти у польовій зоні. Це – всеїдний шкідник, який полюбляє псувати зав'язі зернових рослин, коріння соняшників та буряків, а також бульби картоплі.

Звісно, найкраще проти хрущів використовувати різноманітні засоби у теплу пору року – тоді вони наближаються до поверхні ґрунту, і їх легше вразити.



Хрущі можуть вражати полуницю / Фото Pexels

Як позбутися личинок хруща та полуниці

Для того, щоб відлякати шкідника, дуже часто на ділянці висаджують люпин багаторічний. Це не тільки чудовий сидерат, але і справжня отрута для хрущів, тож вони намагаються максимально обходити місця, де він посаджений.

Також не подобаються хрущам такі рослини, як гірчиця, бузина та рослини сімейства хрестоцвітів.

Також для боротьби з личинками використовують рослини, які здатні до накопичення азоту – наприклад, білу конюшину.

Але ви можете скористатися і іншими народними засобами проти личинок хрущів: