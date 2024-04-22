Як позбутися цибулевої мухи: шкідник зникне з городу

На вигляд цибулева муха не відрізняється від багатьох своїх родичів. Та якщо ви хочете вберегти свій врожай, вам потрібно навчитися ідентифікувати її, щоб потім знищити.

Личинки цибулевих мушок вкрай ненажерливі та можуть завдати неабиякої шкоди вашій зеленій парослі. Окрім того, вони швидко розмножуються, і їх може стати дуже багато. Саме через це відповідальний городник має знати, як перешкодити відкладанню яєць цього шкідника.

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Як боротися із цибулевою мухою

Ефективну боротьбу із цибулевими мушками потрібно починати ще на самому початку сезону, коли шкідники ще не перебувають у активній фазі. І тут мовиться про профілактичні заходи – зокрема, перекопування землі. Так ви можете підняти нагору шкідників, які переховуються у глибоких шарах ґрунту.

Лялечки просто не витримають надто низьких температур і через це більшість із них загине. Також вагоме значення має і сівозміна – так ви отримаєте і більш якісний врожай, і зведете до мінімуму ймовірність повторного зараження рослин хворобами, на які ті страждали торік.

Дуже хороший ефект можуть мати поєднані посадки. Наприклад, чудовим варіантом буде садити цибулю біля моркви – адже ці культури добре впливають одна на одну, і їхні запахи можуть взаємно відлякувати шкідників.

Та якщо минулого сезону ви мали проблеми із цибулевою мушкою, цілком ймовірно, що вони повторяться знову. В з цієї причини уражені та хворі рослини не можна відправляти на компост, а натомість варто усувати повністю.



Цибулю потрібно захищати від шкідників / Фото Pexels

Та якщо ви не встигли провести профілактику, або ж ці заходи не допомогти, і шкідник з'явився на городі, тоді вам потрібно подумати про те, чим ж обробити культуру, щоб врятувати її.

Для масових посадок найкраще підійдуть сучасні іесектициди – наприклад, Прованто Вернал або ж Енжіо. Також серед городників затребуваний і інсектицид Актара. Втім, якщо ви маєте зовсім небагато цибулі на городі, ви можете скористатися і народними засобами – вони також можуть бути досить ефективними.

Наприклад, найбільш популярний засіб – це нашатирний спирт. Та потрібно зауважити, що він буде ефективним проти цибулевої мухи тільки на ранній стадії. Вам потрібно взяти 3 – 4 столові ложки спирту і додати їх у відро підготованої теплої води, а потім інтенсивно розмішати, щоб продукт добре розподілився. Після цього рідина вже буде готова до застосування.

Поливати нею рослини рекомендують у пасмурні дні або ж ввечері, коли вже сідає сонце. Процедуру можна повторити ще через місяць, якщо результат вас не задовільнив.