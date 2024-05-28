Щоб малина не розросталася: 3 рослини, які потрібно посадити поряд з нею

Якщо ви маєте у себе в саду малину, тоді ви вже помічали, що вона може дуже легко розростатися. І для того, щоб запобігти цьому, вам потрібно посадити кілька рослин поряд.

Розростання малини в саду – це проблема, з якою доводилося зіштовхуватися дуже багатьом садівникам. І під час розростання малина не тільки шкодить сусідам, але і сама стає менш витривалою та сильною.

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Що можна посадити біля малини

Для малини потрібно дуже уважно обирати сусідів, щоб вона добре плодоносила та не розросталася. І якщо вам потрібно зменшити її потенціал до росту, то поруч із чагарниками зазвичай садять "поганих" сусідів. Отож, ось кілька рослин, які ви можете посадити біля малини.

Щавель

Малина завжди погано уживається із щавлем, адже ця рослина виділяє речовини, які перешкоджають розростанню коренів чагарнику. Отож, щавель можна сміливо розсаджувати по периметру малинника.

Втім, щавель потрібно садити дуже широкою смугою, щоб він займав не менше, ніж півметра, і цей спосіб може вам не підійти, якщо ви не маєте дуже багато місця у себе в саду.

Квасоля

Малина – це та рослина, яка зазвичай намагається триматися подалі від квасолі – і звичайної, і стручкової. Малина не переносить запаху квасолі, а на корінцях цієї рослини є бактерії, які насичують ґрунт азотом. Він перешкоджає розростанню малинника, і змушує нарощувати не коріння, а зелену масу.



Квасолю можна посадити біля малини / Фото Pexels

Метлюг

Ця однорічна рослина – це насправді бур'ян, який має дуже розвинене коріння. Отож, вони стримують пагони малини перетягують на себе ті речовини, які потрібні кущу для того, щоб розвиватися та розгалужуватися.