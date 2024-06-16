Пустоцвіт на кабачках більше не буде проблемою: цей спосіб врятує весь урожай

Кабачки – це надзвичайно популярні серед городників рослини, адже вони дуже невибагливі у догляді, але можуть дати хороший врожай. Втім, іноді на заваді цьому стає пустоцвіт на культурі.

Звісно, жодному городнику не сподобається, коли замість очікуваних плодів на рослині з'являються тільки пустоцвіти. Втім, передчасно впадати у відчай не варто, адже є кілька простих, проте ефективних методів, які допоможуть кабачкам знову стати врожайними.

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Які причини пустоцвіту на кабачках

Перш за все потрібно розуміти, що причина пустоцвіту може критися безпосередньо в насінні. Після збору воно має відлежатися принаймні два – три роки. Та якщо насіння ви купували, а не підготовляли самостійно, тоді проблема може критися у місці посадки.

Правило сівозміни

Кабачки ніколи не можна садити там, де торік росли гарбузи, огірки, кавуни чи дині – тоді з їхнім вирощуванням постійно будуть виникати неприємності. І стосуватися вони будуть не тільки пустоцвітів, але і підгнивання зав'язі кабачків.

Якість ґрунту

Чимало проблем може виникнути і через рівень pH ґрунту. Та виправити цю проблему не так вже й складно – достатньо тільки використати попіл або ж доломітове борошно. Зважайте на те, що чим більший рівень кислотності, тим більше речовини вам знадобиться.

Густота посадки

Ще одна поширена помилка, яка призводить до втрати врожаю – це надто густі посадки. Між рослинами потрібно залишати інтервал, щоб у них було місце для росту та розвитку, і щоб вони не заважали своїм сусідам. У такому випадку для того, щоб виправити ситуацію, вам потрібно прорідити листя кабачків.

Погодні умови

На появу пустоцвітів часто впливають і погодні умови. Наприклад, під час холодів культура може взагалі не давати плодів, тож у такому випадку рослини потрібно накрити спеціальною плівкою, аби зберегти тепло.



Пустоцвіти на кабачках з'являються з різних причин / Фото Pexels

Полив

Якщо ви хочете і справді розв'язати проблему із пустоцвітами на кабачках, вам потрібно також переглянути та регулярність поливу рослини. Якщо на кабачках ви бачите тільки пустоцвіт, вам потрібно припинити полив. Поновити його можна тільки після появи жіночих квіток.

Підживлення

Про підживлення забувати не можна ніколи. Часто причиною появи пустоцвітів стає і нестача поживних речовин. Тож знавці радять використовувати комплексні добрива та слідкувати за тим, чи не з'являться згодом на культурі жіночі квітки.