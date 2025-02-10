Банани не почорніють тиждень: прості способи зберігання
- Щоб запобігти швидкому почорнінню бананів, їх слід зберігати при кімнатній температурі, у місці з хорошою вентиляцією, відокремленими від інших фруктів.
- Для довшого зберігання варто відокремити кожен банан від зв’язки, обгорнути ніжку харчовою плівкою, щоб мінімізувати виділення етилену.
Більшість людей обожнюють банани за їх смак та поживність. Вони доступні, тож купляти додому можна цілу зв’язку. Однак у бананів є один недолік – вони здатні дуже швидко чорніти при кімнатній температурі, тому радимо врахувати кілька основних моментів, які не дозволять їм потемніти.
Чорні плями на банані – це сигнал про те, що фрукт вже перезрів, а коли він повністю почорніє, то це стане фінальною точкою його зрілості, пише 24 Канал. Нерідко почорнілі банани можна їсти, оскільки всередині вони все ще солодкі, втім втрачають текстуру й стають пюреподібними.
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Щоб до такого не допустити, рекомендуємо скористатися кількома важливими порадами.
Як правильно зберігати банани
Банани не рекомендовано тримати в холодильнику, тому краще їх зберігати при кімнатній температурі, але не в корзині біля інших фруктів, а в кухонній шафі чи коморі. Місце повинно бути не дуже теплим, але з хорошою вентиляцією.
У супермаркеті обирайте плоди ще зеленими, оскільки дозрілі жовті фрукти будуть зберігатися якомога довше. Також звертайте увагу на шкірку. На ній не повинно бути ніяких подряпин й тріщин.
Прості поради, які допоможуть бананам зберігатися свіжими / Фото Pexels
Зв’язку бананів варто тримати в підвішеному стані й не класти на кухонні поверхні. Обов'язково виймайте банан з пакета, оскільки там накопичується волога й газ етилен, тому фрукти почнуть дозрівати швидше.
Щоб стиглі банани довше зберігалися, відокремте кожен плід від зв’язки. Кожну ніжку банана загорніть у харчову плівку. Це допоможе запобігти виділенню етилену, який з’являється під час дозрівання плоду. Цю плівку додатково можна зафіксувати скетчем. Якщо ж фрукти перестигнули, то з них можна зробити панкейки чи банановий хліб.