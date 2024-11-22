Дуже часто на краях банки чи на вершечку відкритого варення або іншої закрутки з'являється білий наліт та пліснява, повідомляє 24 Канал. Їсти такий продукт вже не варто, але ситуації можна легко уникнути.

Цікаво Речі швидко висохнуть після прання навіть в мороз: простий лайфхак

Що робити, щоб консервація не пліснявіла

Найпростіший спосіб уникнути цвілі в банці – це з'їдати продукт досить швидко, аби вона там навіть не встигла утворитися. Для того, щоб це стало реальним, потрібно подумати також над розміщенням закруток у холодильнику: дуже часто вони опиняються у далекому закутку, де ви їх просто не бачите і забуваєте, а потім цвіль у банці стає неприємним сюрпризом.

Щодо холодильника потрібно бути обережними і в ще одному аспекті: не радять ставити консервацію на полички на дверцятах холодильника. Річ у тому, що через постійні відкривання техніки температура на цих полицях найбільш нестабільна, а це значить, що продукти можуть зіпсуватися навіть швидше, ніж зазвичай. Також краще не ставити на верхні полиці холодильника – там температура найвища.



Консервацію потрібно тримати на нижніх полицях холодильника / Фото Pexels

Наступне правило, про яке ніколи не можна забувати – для того, щоб діставати щось з банки, будь-то варення, консервований салат чи засолений огірок, потрібно обов'язково користуватися чистою ложкою та виделкою. Не можна також їсти прямо з банки: залишки слини потраплять всередину на ложці і залишаться там, прискорюючи утворення плісняви.

Але якщо ви хочете убезпечити свою відкриту консервацію ат сповільнити процес її псування, під кришку можете підкласти гірчичник. Окрім того, допомагає також насипати зверху трохи солі чи капнути олією – вона утворить захисну плівку над вашим продуктом, і він не буде пліснявіти.

У випадку з варенням ви можете створити захисний шар з цукру.