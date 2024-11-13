Ви могли про це навіть не здогадуватися, та існують деякі народні засоби від пилу, які допоможуть зменшити його кількість, повідомляє 24 Канал. Тож варто розібратися з тим, чим саме потрібно його витирати.

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Як приготувати засіб від пилу?

Пил може створити враження неохайності в домі, тому вести боротьбу з ним – це єдиний спосіб підтримувати порядок в оселі. Втім, навіть протирання пилюки рятує ситуацію зовсім ненадовго.

Та всього один засіб від пилу може розв'язати чимало ваших проблем. Ось що потрібно для цього приготування:

1 літр води;

2 столові ложки оцту;

2 столові ложки кондиціонера для білизни;

10 крапель ефірної олії лаванди чи евкаліпта.

Всі ці інгредієнти потрібно змішати – але ефірну олію ви можете додавати за бажання, адже вона дає тільки приємний аромат. Цей простий розчин допоможе впоратися із великою кількістю пилу в будинку.



Пил можна прибирати ефективніше / Фото Pexels

Але є й кілька інших засобів, які ви можете використовувати для того, щоб зробити свій дім охайнішим та зменшити у ньому кількість пилу.