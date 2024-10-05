Деякі квітникарі стверджують, що обривання деякого листя на фіалках може стимулювати більш рясне та довге цвітіння, і тому робити це потрібно обов'язково. Інші ж переконані, що це тільки нашкодить рослині, пише Glamour.

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Чи треба обривати листя фіалок

Доросла фіалка періодично потребує обривання листя – але далеко не всього. Насправді позбуватися потрібно тільки листків, що вже пошкоджені, або ж зів'яли. І буває так, що ви перелили води у горщик, і нижнє листя почало опадати, і його тоді також потрібно забрати.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

А ось в усіх інших випадках здорове листя у кімнатної рослини відривати все ж не варто. Якщо ви спробуєте це зробити, це може тільки нашкодити вашим фіалкам, адже у листі розташований весь стратегічний запас поживних речовин, і якщо його не залишиться, квітка може повністю зав'янути.

І тільки тоді, коли центральна розетка має постійне джерело живлення, ви можете очікувати появи красивих квітів. Нижнє ж листя періодично відпадає, бо є відпрацьованим – воно віддало всі вітаміни та мікроелементи, і тому більше не потрібне.

Що ж до догляду для цвітіння, то він простий: вчасно і обачно поливайте фіалки, підживлюйте їх та в жодному випадку не відривайте листя просто так – і тоді вони будуть тішити вас красивими квітами майже цілий рік.