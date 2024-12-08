Основною причиною осипання листя фікуса є стресові ситуації, які можуть виникнути через неправильний догляд за рослиною, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Флорен". І зупинити цю проблему можна досить просто, але спершу потрібно розібратися з причинами.

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Освітлення

Для дрібнолистих фікусів потрібне яскраве світло принаймні 3 – 4 години на добу. Окрім того, варто слідкувати за тим, аби крона самого фікуса не надто затіняла його нижнє листя, адже це також може призвести до його опадання.

Для того, щоб листя перестало опадати, спробуйте час від часу повертати фікус у різні боки, аби освітлювалися усі сторони рослини. Також можна спробувати змінити освітлення чи переставити фікус на яскравіше підвіконня.

Протяги та різні перепади температур

Якщо листя фікуса осипається тільки з одного боку, причиною може бути протяг. Влітку, коли температура приміщення і вулична практично однакові, таке трапляється рідко, а ось восени та взимку ризики більші.

Особливо небезпечними є протяги, коли у рослини мокре коріння – відразу ж після поливу. Спробуйте поставити фікус у місце, куди не потрапляє вуличне повітря.



Протяги для фікусів можуть стати згубними / Фото Pexels

Полив

Для дрібнолистих фікусів потрібно робити перерву між поливами у 7 – 10 днів, аби земля не була надто вологою, і корені рослини не загнивали. Втім, і затягувати з поливом не можна, адже часте пересихання ґрунту може призвести до осипання зеленого, а іноді і яскраво-жовтого листя.

Не можна також поливати фікуси холодною водою, адже від цього коренева система починає підгнивати.

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Адаптація

Період адаптації фікуса може тривати від тижня і аж до року – все залежить від розміру, віку, сорту та рівня стресу рослини. І саме в цей час може статися таке, що листя буде опадати. Тож найкраще, що можна зробити – це уникати різких змін у оточенні рослини та умовах її догляду.