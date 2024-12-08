Основной причиной осыпания листьев фикуса являются стрессовые ситуации, которые могут возникнуть из-за неправильного ухода за растением, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Флорен". И остановить эту проблему можно довольно просто, но сперва нужно разобраться с причинами.

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Освещение

Для мелколистных фикусов нужен яркий свет по крайней мере 3 – 4 часа в сутки. Кроме того, стоит следить за тем, чтобы крона самого фикуса не слишком затеняла его нижние листья, ведь это также может привести к его опадению.

Для того, чтобы листья перестали опадать, попробуйте время от времени поворачивать фикус в разные стороны, чтобы освещались все стороны растения. Также можно попробовать изменить освещение или переставить фикус на более яркий подоконник.

Сквозняки и различные перепады температур

Если листья фикуса осыпаются только с одной стороны, причиной может быть сквозняк. Летом, когда температура помещения и уличная практически одинаковые, такое случается редко, а вот осенью и зимой риски больше.

Особенно опасны сквозняки, когда у растения мокрые корни – сразу же после полива. Попробуйте поставить фикус в место, куда не попадает уличный воздух.



Сквозняки для фикусов могут стать губительными / Фото Pexels

Полив

Для мелколиственных фикусов нужно делать перерыв между поливами в 7 – 10 дней, чтобы земля не была слишком влажной, и корни растения не загнивали. Впрочем, и затягивать с поливом нельзя, ведь частое пересыхание почвы может привести к осыпанию зеленого, а иногда и ярко-желтых листьев.

Нельзя также поливать фикусы холодной водой, ведь от этого корневая система начинает подгнивать.

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Адаптация

Период адаптации фикуса может длиться от недели и до года – все зависит от размера, возраста, сорта и уровня стресса растения. И именно в это время может произойти такое, что листья будут опадать. Поэтому лучшее, что можно сделать – это избегать резких изменений в окружении растения и условиях его ухода.