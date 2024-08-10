Всі чомусь звикли промивати макарони після варіння для їхнього відклеювання, однак для того, щоб вони не склеювалися, всередину можна додати краплю олії, як робить відомий шеф-кухар Гордон Рамзі.

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Майже всі експерти погоджуються з тим, що макарони стають липкими через те, що їх промивають у холодній воді. Насправді ж, ви лише змиваєте крохмаль з макаронів, тож вони не будуть щільно прилягати до соусу. Вироби також можуть стати холодними, що автоматично зіпсує смак.

Найкраще, що ви можете зробити – це зберегти частину води з макаронів та додати її до соусу, коли будете все перемішувати. У такому випадку макарони не будуть злипатися.



Названо найкращі поради від злипання помідорів / Фото Pexels

Загалом для того, щоб макарони не злипалися, треба варити їх у великій каструлі. Перед тим, як вкинути макарони у воду – треба додати солі. Це покращить смак та зможе запобігти злипанню. Одразу після того, як вкинете їх у каструлю – треба перемішати. Про цей важливий процес не варто забувати впродовж всього приготування.

Ще одна важлива порада - варіть макарони до стану "аль денте" (трохи недоварені). Якщо макарони переварити, вони стають клейкими і більше схильні до злипання.