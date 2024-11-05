Якщо ви полюбляєте готувати млинці, тоді вам точно доводилося зіштовхуватися із ситуацією, коли при спробі перевернути млинець він починав рватися і прилипав до сковорідки, повідомляє 24 Канал. На щастя, розібратися з проблемою надзвичайно просто.

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Чому млинці прилипають та рвуться

Дуже часто трапляється це через неправильно приготоване тісто. Якщо млинці рвуться один за одним, це може означати, що тісто надто рідке, і в нього потрібно додати ще кілька ложок борошна. Або ж ви не додали туди яєць – без них тісто просто не буде таким, як потрібно, і млинці не вдадуться.

Але якщо ви переконані, що з рецептом тіста все гаразд, тоді потрібно розглянути інші ймовірні причини, які можуть призводити до прилипання млинців. Перш за все, ви можете додати у тісто кілька ложок олії. Але це не допоможе, якщо перед викладанням млинців на сковорідку ви не прогрієте її достатньо сильно.



Млинці потрібно смажити за правилами / Фото Pexels

Особливо часто трапляються проблеми через обрану сковорідку – якщо вона нова, без кількох зіпсованих млинців, на жаль, не обійтися. Окрім того, не можна забувати про те, аби змастити сковороду перед тим, як викладати на неї тісто.

Ось що пропонують фахівці: ніколи не ставте сковорідку на найбільшу конфорку. Вам може здаватися, що так ви пришвидшите процес приготування млинців, але насправді це призведе до того, що вони будуть прилипати посередині.

Окрім того, після приготування тіста потрібно залишити його за кімнатної температури принаймні на 30 хвилин. Холодне тісто буде швидко прилипати до гарячої сковорідки, і тоді без зіпсованих млинців теж не обійтися.

Якщо у вас є чавунна сковорода, використовуйте саме її, адже вона буде найкращою у такому випадку. Але також підійде і будь-яка інша з якісним антипригарним покриттям.