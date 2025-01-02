Бегонія – це дуже популярна кімнатна рослина, дуже часто її заводять саме через її привабливе різноколірне цвітіння, повідомляє 24 Канал. Тож стає справжнім розчаруванням, коли вона не цвіте.

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Виставте її на світло

Прямі сонячні промені можуть зашкодити листю, але все ж бегонія залишається світлолюбною рослиною. Тож за можливості потрібно знайти для неї місце, де на неї потраплятиме розсіяне світло.

Намагайтеся розмістити її на південно-східному, або ж південно-західному вікні та забезпечте додаткове освітлення, якщо сонячний день надто короткий.

Подбайте про вологість

Якщо повітря у домі сухе, бегонія цвісти не буде. Для того, аби виправити ситуацію, біля вазона радять поставити змочений мох-сфагнум, або ж просто місткість з водою. Ще один варіант – повішати над квіткою вологий рушник – після цього вона точно незабаром зацвіте.

Полив

Надмірний полив для бегонії може стати згубним, адже рослини дуже чутливі до кореневої гнилі. Перед тим, як поливати квітку повторно, краще дати ґрунту висохнути. Найкращим буде нижній полив: горщик потрібно ставити у тарілку з водою приблизно на 15 хвилин. В основному полив потрібно проводити щотижня, або ж раз на 10 днів.



Поливати бегонію потрібно помірно / Фото Pexels

Прищипуйте рослину

Якщо ви хочете, аби ваша бегонія нагадувала пишний кущ, тоді потрібно подбати про прищипування рослини. Так квітка залишатиметься густою, і для цього потрібно зрізати верхівки з кожного стебла.

Уникайте протягів

І холодне, і навіть гаряче повітря, направлене на бегонію точно забезпечить відсутність її цвітіння. Зважайте, аби бегонія не стояла біля приладів опалення, кондиціонерів чи вентиляційних отворів – це призведе до того, що листя стане жовтим чи коричневим.