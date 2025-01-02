Бегония – это очень популярное комнатное растение, очень часто ее заводят именно из-за ее привлекательного разноцветного цветения, сообщает 24 Канал. Поэтому становится настоящим разочарованием, когда она не цветет.

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Выставьте ее на свет

Прямые солнечные лучи могут повредить листьям, но все же бегония остается светолюбивым растением. Поэтому по возможности нужно найти для нее место, где на нее будет попадать рассеянный свет.

Старайтесь разместить ее на юго-восточном, или юго-западном окне и обеспечьте дополнительное освещение, если солнечный день слишком короткий.

Позаботьтесь о влажности

Если воздух в доме сухой, бегония цвести не будет. Для того, чтобы исправить ситуацию, у вазона советуют поставить смоченный мох-сфагнум, или просто емкость с водой. Еще один вариант – повесить над цветком влажное полотенце – после этого она точно вскоре зацветет.

Полив

Чрезмерный полив для бегонии может стать губительным, ведь растения очень чувствительны к корневой гнили. Перед тем, как поливать цветок повторно, лучше дать почве высохнуть. Лучшим будет нижний полив: горшок нужно ставить в тарелку с водой примерно на 15 минут. В основном полив нужно проводить еженедельно, или же раз в 10 дней.



Поливать бегонию нужно умеренно / Фото Pexels

Прищипывайте растение

Если вы хотите, чтобы ваша бегония напоминала пышный куст, тогда нужно позаботиться о прищипывании растения. Так цветок будет оставаться густым, и для этого нужно срезать верхушки с каждого стебля.

Избегайте сквозняков

И холодный, и даже горячий воздух, направленный на бегонию точно обеспечит отсутствие ее цветения. Учитывайте, чтобы бегония не стояла у приборов отопления, кондиционеров или вентиляционных отверстий – это приведет к тому, что листья станут желтыми или коричневыми.