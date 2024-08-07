Немає нічого смачнішого за соковиті домашні помідори, і ця рослина може протягом сезону дати й справді чимало плодів. Саме через це вона є чудовим вибором для початківців. Та це не значить, що помідори не потребують регулярного догляду для процвітання.

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Всього одна важлива робота, яку потрібно виконувати раз на тиждень, може допомогти вашим помідорам рости швидше і краще.

Як доглядати за помідорами в серпні?

Якщо ви запитуєте себе, що потрібно робити, коли помідори вже цвітуть та дають плоди, тоді відповідь проста: прищипування бічних пагонів в нижній частині помідора. Так ви зможете виконати одне важливе завдання: забезпечити ріст рослини вгору, а не в боки.

Тож завдяки прищипуванню рослина може направити свою енергію на те, щоб вирости високою та розвинути чимало плодів, а не витрачати сили на непотрібні гілки та листя. Якщо ж ви не будете видаляти бічні пагони, вони утворять багато довгих тонких стебел, на яких все одно не буде помідорів.

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Окрім того, прищипування пагонів корисне і з ще однієї причини: воно сприяє проникненню світла та повітря, щоб рослина швидше росла, а плоди активно достигали. Також вам варто перевіряти кущі на наявність бічних пагонів кожного разу, коли ви їх поливаєте.



Помідори потрібно прищипувати / Фото Pexels

Ця одна проста робота, яка не займе більше, ніж 5 хвилин, може примножити ваш урожай та забезпечити вас та родину більшими, соковитішими плодами.