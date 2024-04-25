Як позбутися бур'янів: дачники розповіли секрети, які допомагають

Для багатьох дачників бур’яни є справжнім болем, бо псують не лише вигляду двору, але й сходженню рослин. Якщо ваші овочі будуть рости з бур’янами, то гарний врожай буде отримати складно. Бур’янів на ділянці можна позбутися навіть не вдаючись до хімікатів.

Насамперед ви повинні зрозуміти, що немає способу, який позбавить бур'яни назавжди за один раз. З ними треба систематично боротися та застосовувати регулярні зусилля.

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Як позбутися бур'янів у домашніх умовах

Як тільки бур’яни почнуть показуватися на ділянці – починайте боротьбу з ними, аби вони не встигли пустити глибоке коріння. Грядки прополюйте руками, а не сапою, бо обрубане коріння залишиться в землі.

Бабусин метод для боротьби з бур'янами

Дачники радять обробляти грядки та клумби мульчею. Розкладіть скошену траву, сіно, тирсу або солому на всіх вільних від рослин ділянках ґрунту. Мульчу треба щільно кладати. Шар повинен складати 5 – 10 сантиметрів. Якщо вона згниє, додавайте ще. Чим частіше ви будете це робити, тим з меншою ймовірністю з’являться бур’яни.



Названо найкращі методи для боротьби з бур'янами / Фото Pexels

Народні методи від бур'янів

Хімікати не є найкращим варіантом в боротьбі з бур’янами, особливо коли йдеться про домашні овочі.

Садівники часто вдаються до боротьби з бур’янами за допомогою розчину оцту. Змішайте 6% розчин оцту з водою в пропорції 1:1 і додайте 2 столових ложки харчової солі. Цей метод допоможе вам в боротьбі з однорічними сортами бур’янів. Обробку можна повторити кілька разів. Втім варто бути обережними, бо оцет може нашкодити врожаю, тому обприскування рекомендовано проводити на порожніх грядках.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Метод не варто застосовувати до бур’янів, які ростуть між плиткою, оскільки покриття може бути пошкодженим.

Спробуйте також застосувати харчову соду. Посипте нею плитку та зметіть соду в щілини на доріжці. Цю процедуру треба повторювати раз на місяць. Бур’янів можна позбутися за допомогою окропу. Він розм’якшить ґрунт та дозволить видалити бур’яни разом з коренем.