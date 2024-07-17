Відключення світла відбуваються щодня та часом можуть тривати досить довго, тож потрібно перш за все подбати про продукти, які без постійної роботи холодильника можуть швидко зіпсуватися.

Цікаво Скільки тримає холодильник без світла: дієві поради, які допоможуть вберегти холод

Як зберегти продукти без світла

Пристосовуватися потрібно до будь-яких обставин, але, на жаль, в умовах багатоквартирних будинків працюватимуть далеко не всі лайфхаки. Наприклад, варіант з льохом – ямою в землі, що непогано тримає холод – залишається недосяжним для більшості містян.

Та це не значить, що ваші продукти мусять швидко зіпсуватися. Існує один простий, але справді робочий метод, який допоможе зберегти холод у холодильнику, коли в домі немає електрики годинами. І для цього вам не потрібно багато різних речей – достатньо буде знайти кілька пляшок з водою.

Інструкція надзвичайно проста: вам потрібно взяти кілька дволітрових пляшок, покласти їх у морозилку та дочекатися, поки вода перетвориться на лід. Після цього їх можна покласти до холодильника, коли вимкнуть світло – так ви зможете використати їх, щоб підтримувати холод у холодильнику.



Продукти в холодильнику можуть зіпсуватися без світла / Фото Pexels

А для того, щоб ефекти був ще більш тривалим, вам потрібно додати до води кілька ложок солі – так вода буде розморожуватися набагато повільніше.

Втім, бувають ситуації, коли через тривалі відключення світла розморожуються навіть морозильні камери, і тоді заморозити воду не вийде, а пораду доведеться змінити. Варто не пошкодувати грошей та придбати термосумку. В хорошій сумці вихідна температура продукту буде зберігатися досить довго. Звісно, він і надалі нагріватиметься, проте досить повільно.

Також можна просто набрати у таз дуже холодну воду та помістити туди герметично закриті продукти.