Отключения света происходят ежедневно и порой могут длиться достаточно долго, поэтому нужно прежде всего позаботиться о продуктах, которые без постоянной работы холодильника могут быстро испортиться.

Интересно Сколько держит холодильник без света: действенные советы, которые помогут уберечь холод

Как сохранить продукты без света

Приспосабливаться нужно к любым обстоятельствам, но, к сожалению, в условиях многоквартирных домов будут работать далеко не все лайфхаки. Например, вариант с погребом – ямой в земле, что неплохо держит холод – остается недосягаемым для большинства горожан.

Но это не значит, что ваши продукты должны быстро испортиться. Существует один простой, но действительно рабочий метод, который поможет сохранить холод в холодильнике, когда в доме нет электричества часами. И для этого вам не нужно много разных вещей – достаточно будет найти несколько бутылок с водой.

Инструкция очень проста: вам нужно взять несколько двухлитровых бутылок, положить их в морозилку и дождаться, пока вода превратится в лед. После этого их можно положить в холодильник, когда выключат свет – так вы сможете использовать их, чтобы поддерживать холод в холодильнике.



Продукты в холодильнике могут испортиться без света / Фото Pexels

А для того, чтобы эффекты был еще более длительным, вам нужно добавить к воде несколько ложек соли – так вода будет размораживаться гораздо медленнее.

Впрочем, бывают ситуации, когда из-за длительных отключений света размораживаются даже морозильные камеры, и тогда заморозить воду не получится, а совет придется изменить. Стоит не пожалеть денег и приобрести термосумку. В хорошей сумке исходная температура продукта будет сохраняться достаточно долго. Конечно, он и в дальнейшем будет нагреваться, однако достаточно медленно.

Также можно просто набрать в таз очень холодную воду и поместить туда герметично закрытые продукты.