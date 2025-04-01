Птахи більше не будуть гніздуватися в небажаних місцях: ось як їх зупинити

Можливо, на дачі вам доводилося стикатися з тим, що ластівки в'ють гнізда прямо у домі, варто залишити двері незачиненими, або ж птахи гніздуються на плодових деревах та псують урожай. Цього можна легко уникнути.

Вам, певно, доводилося бачити це раніше – гнізда, розміщені прямо у ринві дому, або ж гніздо посередині великого вазона у дворі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Та зупинити пташок від гніздування у небажаних місцях можливо – потрібно тільки знати кілька лайфхаків.

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Побудуйте фізичні бар'єри

Перший і найбільш очевидний спосіб уберегти птахів від дивних місць для гніздування – це створити фізичні бар'єри, які завадять їм отримати доступ до місць. Наприклад, птахи, які зазвичай гніздяться у дуплах дерева, іноді пробираються всередину будівель через гнилі чи зламані дошки, а також тріщини. Заміна чи покриття цих точок не дозволить птахам селитися у будівельних конструкціях.



Птахів можна тримати далеко від будинку / Фото Pexels

Та окрім замазування дірок та тріщин, ви можете також спробувати ще кілька інших способів утримати птахів подалі:

прикриття дірок сіткою чи дротом;

розприскування ароматів – особливо цитрусових;

встановлення ультразвукових апаратів, що видають неприємні для птахів звуки;

усунення їхніх джерел їжі.

Надайте більше привабливих місць для гніздування

Замість того, щоб обгороджувати улюблені місця для гніздування птахів дошками, ви також можете подбати про те, аби надати птахам більш привабливі місця для гніздування, аби вони обрали альтернативні місця.

Наприклад, ви можете розмістити рослини та прісну воду в близькості до шпаківні, аби птахи почувалися найкраще. Також, якщо ви турбуєтеся про те, яких саме птахів привабить ваша шпаківня, ви можете тримати певні види подалі, відрегулювавши розмір вхідного отвору.