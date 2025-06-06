Редиска вже зовсім не буде гірчити: елементарний лайфхак

Влітку хочеться якнайчастіше готувати різні салати, і що підходить для них краще за редиску? Єдина проблема – з часом редиска починає гірчити, і їсти її вже зовсім не так приємно.

Редиска – це неймовірний коренеплід, що може доповнити чимало різних страв. Та якщо припуститися кількох помилок під час догляду, вона може почати гірчити, повідомляє 24 Канал.

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Чому редиска починає гірчити?

Перша причина, яка призводить до того, що редиска стає гіркою – про її полив забувають. Річ у тому, що редис – це та культура. що потребує регулярного поливу, особливо у літню спеку, що часто не радує дощами. Якщо ґрунт пересохне, це призведе до того, що редиска стане гіркою та жорсткою.

Але це не єдина причина. Ось ще дві:

Бур'яни . Якщо ви не будете боротися з бур'янами, зрештою це призведе до того, що вони заберуть з землі всю вологу, і у конкуренції з ними редиска програє, через що втратить свою солодкість, натомість набуде гіркоти.

. Якщо ви не будете боротися з бур'янами, зрештою це призведе до того, що вони заберуть з землі всю вологу, і у конкуренції з ними редиска програє, через що втратить свою солодкість, натомість набуде гіркоти. Пізній збір. Якщо редиска перестигне на грядці, це призведе до того, що плоди матимуть гіркий присмак. Тож намагайтеся збирати урожай тоді, коли плоди вже досягають потрібного розміру – тобто 3 – 4 сантиметрів.



Редис потрібно якісно поливати / Фото Pexels

Як прибрати гіркоту з редиски?

Якщо ви вже зібрали редиску, і тоді виявили, що вона гірка, засмучуватися не варто. Існує кілька способів, які допоможуть виправити ситуацію. Перший метод дуже простий – вам потрібно буде роздобути тільки столову ложку олії та трохи солі.

До речі, раніше ми вже розповідали, що робити, аби помідори більше не тріскалися на кущах.

Редиску помийте, приберіть усю зелень та зріжте корінь, а тоді наріжте тонкими кільцями. Натріть їх сіллю, а тоді додайте олії й добре перемішайте. Залиште редиску за кімнатної температури на 20 – 25 хвилин, а після цього ретельно промийте під струменем холодної води. Гіркота повністю зникне.

Другий метод може зберегти невелику гіркуватість, а втім, прибере все зайве. Редис потрібно нарізати чи натерти, а після цього скласти у велику місткість. Вичавіть туди сік лимона, додайте кілька дрібок солі та все розмішайте й залиште на 10 хвилин.

Після цього редиску також потрібно вимити. Редиска готова до додавання у салати та приготування інших страв. Або ж її можна з'їсти навіть просто так!