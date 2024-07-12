Чому не цвіте кабачок: є 7 причин, які призводять до пустоцвіту

Пустоцвіт на кабачках є поширеною проблемою. Відсутність цвітіння на квітках призводить до втрати плодів. Якщо ж ви стикаєтеся з такою проблемою досить часто, тоді час дізнатися, що ж саме на це впливає.

Досвідчені дачники вже давно віднайшли причини пустоцвіту, і їх не так вже й мало. Проблему можна вирішити, якщо чітко зрозумієте, що саме погано впливає на ваші овочі.

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Дуже молоде насіння

Експерти не радять садити насіння, яке зібране на городі минулого року. Такому насінню треба дати 2 – 3 роки на дозрівання. Старе насіння дає більше квіток, з яких формуються зав’язі.

Погане місце посадки

Не варто садити кабачки на ті грядки, де минулого сезону росли гарбузи, дині, кавуни чи огірки. Щоб мати гарний урожай – дотримуйтеся правил сівозміни.

Кисла реакція ґрунту

Якщо з року в рік кабачки погано родять на городі, причиною може бути кисла реакція ґрунту. Визначити рівень рH землі допоможе набір, що складається з реактивів і лакмусових папірців. Їх можна знайти в садових відділах. Також є спеціальний прилад, який чітко визначить "сорт" ґрунту на ділянці.

Зрозуміти, що у вас кислий ґрунт допоможе щавель та подорожник, які найбільше ростуть на ділянках з кислим ґрунтом. Розкислити грядку допоможе деревна зола чи доломітове борошно.



Проблему пустоцвіту кабачків можна вирішити / Фото Pexels

Загущена посадка

Якщо на грядці занадто багато посадок, то їх треба всього лише прорідити та видалити зайве. Тоді проріджена ділянка сприятиме появі зав’язей.

Погодні умови

У холодний період кабачки можуть й зовсім не зав’язати плоди. У спеку на кущах переважають чоловічі квітки, а пилок в цей час стає стерильним. Сприяє появі чоловічих квіток на початку їхнього цвітіння регулярний полив. Щоб цього не сталося, полив треба припинити для появи квіток жіночого типу.

Нестача корисних речовин

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Чудово з цією проблемою справляються регулярні підживлення комплексними добривами (натроамофоска чи нітрофоска). Підживлювати кабачки треба раз на 2 тижні, відповідно до рекомендацій виробників.

Недостатнє запилення

Воно призводить до відсутності зав’язей. Щоб привабити на ділянку комах, квіти варто обприскати медовою чи цукровою водою.