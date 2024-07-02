Кротів на ділянці більше не буде: як позбутися шкідників гуманними методами

Кроти на ділянці – справжнісінька проблема. Якщо їх розводиться занадто багато, то вони можуть зіпсувати все подвір’я розритими норами. Часом досвідчені садівники не можуть справитися з кротами, однак є кілька методів, які справді допомагають.

Найкращим гуманним способом виведення кротів вважається використання спеціальної пастки.

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Як вивести кротів з ділянки

Візьміть водопровідну пластикову трубу невеликого діаметра приблизно 7 сантиметрів. Обріжте довжиною на 15 – 20 сантиметрів, а на з одного й іншого боку закріпіть стулки вирізані з будь-якого матеріалу. Діаметр має бути таким, аби кроти поміщалися в трубу.

Зверху ці пластинки прикріплюємо всередині труби за допомогою дроту, а внизу із зовнішнього боку зафіксуйте шурупами. Готову пастку помістіть уздовж свіжого ходу, який зробив кріт, а зверху накрийте кришкою.

Переміщаючись під землею, кріт потрапить в трубу, але вилізти з неї не зможе через особливості конструкції за типом клапана. Вам залишається лише перевірити пастку та вилучити шкідника, але будьте обережними та беріть рукавиці, бо кроти можуть вкусити.



Названо найкращі способи позбавлення від кротів / Фото Pinterest

Дідівські методи видалення крота з ділянки

Кротів можна позбутися за допомогою народних засобів. Можете спробувати кожен з них, поки остаточно не виведете кротів з ділянки.

Зарийте у нірку крота склянку 3-літрову банку та покладіть всередину черв’яків. Кріт буде повзти на запах та впаде в банку й не зможе з неї вибратися.

А ще добре відлякує кротів від ділянки вертушка, яку можна зробити в домашніх умовах з арматури та пластикової пляшки. Вставте арматуру в землю на городі, а на неї надягніть пляшку з відрізаним дном та вирізаними боковинами навиворіт. Коли буде дути вітер, пляшка буде обертатися на арматурі та створювати шум та вібрації в землі. Кроти цього дуже не люблять, тож втікатимуть трохи далі.

Також можете застосувати арматуру з прив’язаною до неї кришкою для консервації, яка при вітрі буде створювати шум. Спробуйте відлякати кротів за допомогою неприємного запаху. У них гострий нюх, тож у нори дачники кидають риб’ячі голови чи рідини із запахом гасу, розчинника чи оцту.

Пастки кротів перевіряйте хоча б один раз в день та вчасно їх діставайте. Найкраще кротів випускати в ліс не вбиваючи та не калічачи їх.