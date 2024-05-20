Крім насіння, кульбаба має живуче коріння довжиною до 60 сантиметрів та легко генерується в разі пошкодження, тому скошення не завжди допомагає. Це означає, що якщо ви навіть зачистите ділянку, то після обрізання кореня кульбаби виросте розетка з листями та квітками.

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Тож безповоротно кульбабу знищити не вдасться, але можна зробити так, щоб не дати їй розповсюдити насіння.

Механічна боротьба з кульбабами

Скошування кульбаби

Косити кульбабу треба раз на тиждень, дуже низько, біля самого рівня землі. Після скошування кульбаби даватимуть нові пагони, але через кілька тижнів послабшають і виснажаться.

Косити треба тоді, коли рослина вже зацвіла, але ще не встигла сформувати насіння. У цей період здатність кульбаб до регенерації є найменшою. Після скошування рослину треба знищувати, щоб насіння не розлетілося всією ділянкою.

Видалення з ґрунту

Використовуйте лопати з вузьким полотном чи інші витягувачі бур’янів з коренем, щоб викорчовувати чи викручувати кульбаби з землі з коренем.



Кульбаби довго виводяться з подвір'я / Фото Pexels

Позбавлення за допомогою гербіцидів

Якщо кульбаб є занадто багато на ділянці, тоді потрібно використовувати хімію. Вони знищать надземну частину кульбаби, тому важливо застосовувати післясходові гербіциди і проводити оброблення, перш ніж бур'ян відцвіте і дозріє летюче насіння.

Але будьте обережними, бо гербіциди знищують всі рослини, на які потрапляють, тому від них може постраждати газонна трава чи культурні рослини.