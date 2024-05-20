Кроме семян, одуванчик имеет живучие корни длиной до 60 сантиметров и легко генерируется в случае повреждения, поэтому скашивание не всегда помогает. Это означает, что если вы даже зачистите участок, то после обрезания корня одуванчика вырастет розетка с листьями и цветками.
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Поэтому безвозвратно одуванчик уничтожить не удастся, но можно сделать так, чтобы не дать ему распространить семена.
Механическая борьба с одуванчиками
- Скашивание одуванчика
Косить одуванчик надо раз в неделю, очень низко, у самого уровня земли. После скашивания одуванчики будут давать новые побеги, но через несколько недель ослабеют и истощатся.
Косить надо тогда, когда растение уже зацвело, но еще не успело сформировать семена. В этот период способность одуванчиков к регенерации является наименьшей. После скашивания растение надо уничтожать, чтобы семена не разлетелись по всему участку.
- Удаление из почвы
Используйте лопаты с узким полотном или другие извлекатели сорняков с корнем, чтобы выкорчевывать или выкручивать одуванчики из земли с корнем.
Одуванчики долго выводятся из двора / Фото Pexels
Избавление с помощью гербицидов
Если одуванчиков слишком много на участке, тогда нужно использовать химию. Они уничтожат надземную часть одуванчика, поэтому важно применять послевсходовые гербициды и проводить обработки, прежде чем сорняк отцветет и созреет летучие семена.
Но будьте осторожны, потому что гербициды уничтожают все растения, на которые попадают, поэтому от них может пострадать газонная трава или культурные растения.