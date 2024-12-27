Ялинка не буде осипатися кілька тижнів: дії, яких обов’язково треба дотримуватися

Є чимало людей, які обожнюють живу ялинку й кожного року приносять додому живе дерево, яке має свої переваги над штучною ялинкою. Жива ялинка має чудовий аромат, тому добре передає запах свята, але в ній є великий мінус – вона здатна обсипатися. Як цьому зарадити – розповідаємо далі.

Щоб вдома не ходити щодня з віником й не замітати голки, варто дізнатися кілька секретів, які продовжать життя ялинці, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Що робити, щоб ялинка не обсипалася

На те, скільки довго ялинка може стояти в будинку чи квартирі залежить багато факторів – від місця розташування до температури в приміщенні тощо. Важливий момент, який треба пам’ятати – ялинка п’є дуже багато, тому щодня треба поповнювати її запаси. Вода має бути не холодною, а кімнатної температури.

Ми звикли підживлювати квіти цукром чи іншими інгредієнтами, втім з ялинкою ці лайфхаки не працюють, тому цілком буде достатньо лише води.

У моді зараз мінімалістичне прикрашання ялинки одним великим бантом, чи лише одними гірляндами, втім все ще залишаються прихильники наряджання ялинки кульками та іншими прикрасами. Якщо ялинка має слабкі гілки, то іграшки на неї краще взагалі не вішати, оскільки вони осипляться вже через кілька днів.



Поради, які допоможуть ялинці не осипатися / Фото з інстаграму Демі Мур

Не забувайте, що ялинка дуже не любить тепла, тому тримайте її подалі від батарей, каміну, пічки та інших джерел тепла. Висока температура осушує дерево. Сухе дерево можна легко визначити – в ньому швидко ламаються гілки, голки жовтіють й осипають і навіть можна відчути затхлий запах.

Найкращою температурою для ялинки вдома вважається 16 – 18 градусів. Щоб ялинка довше прослужила – обирайте стандартні світлодіодні гірлянди. Вони майже не нагріваються, тож їхній вплив на ялинку буде мінімальним.

У випадку, якщо в кімнаті сухе повітря, то неподалік ялинки можна встановити зволожувач, або ж раз на кілька днів обприскувати її водою. Після встановлення ялинки, не варто її пересувати чи переносити в іншу кімнату. Якщо будете дотримуватися цих правил, то можете зберегти ялинку набагато довше красивою та свіжою.