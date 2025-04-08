Чим замінити яйця для випічки: 7 найкращих варіантів, які треба знати

Для випічки яйця є необхідним інгредієнтом, втім часто їм знаходять альтернативу. Це стається через алергію, веганський спосіб життя чи відсутність яєць в найнеобхідніший момент.

На перший погляд, може здаватися, що яйця замінити неможливо, але це далеко не так, пише 24 Канал з посиланням на Shuba. Насправді ж у випічці замість яєць можуть бути інші продукти, які збережуть той самий смак.

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Яблучне пюре

Якщо пюре має в складі цукор чи підсолоджувач, тоді в тісто треба додати менше цукру, ніж вказано в рецепті. Одне яйце заміняє 60 грамів яблучного пюре.

Банан чи авокадо

Використання банана є популярним варіантом, втім треба пам’ятати про те, що десерт набуде бананового аромату. Для нейтрального смаку краще обирати м’яке авокадо. Середнє яйце замінить 65 грамів банана чи авокадо.

Насіння чіа

Одну столову ложку насіння треба намочити у воді, щоб чіа поглинуло вологу, а суміш набула текстури густого киселю. Порція такої суміші замінить одне яйце. Найкраще підходить для випічки вафель, млинців чи печива.



Яйця можна замінити на інші продукти у випічці / Фото Pexels

Суміш соди та оцту

Замінити яйце можна сумішшю з однієї столової ложки соди й однієї столової ложки оцту. Такий замінник зробить випічку легкою й повітряною.

Тофу

Згущене соєве молоко з високим вмістом води, що спресоване у тверді прямокутні блоки зможе замінити одне яйце. Для цього достатньо подрібнити у пюре 60-грамовий шматок сиру. Тофу може зробити випічку щільною, тому найкраще підійде для брауні та тортів.

Йогурт

Замінити одне яйце можна 60 грамами йогуртів. Кисломолочний продукт зволожить тісто й рівномірно поєднає всі складники. Варто обирати грецький йогурт без цукру, барвників та ароматизаторів.

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Горіхова паста

Оберіть арахісову чи мигдальну пасту з кремовою текстурою. Усі інгредієнти між собою добре перемішаються, а випічка буде мати горіховий аромат.