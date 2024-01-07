Втома, багато незакритих робочих питань, щоденні робочі справи можуть додати стрес в наше життя. Якщо починаєте помічати, що ви багато працюєте, але нічого не встигаєте, а особисті цілі й життя ставите на другий план – ви на шляху до вигорання.

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Американський письменник Ґреґ Маккеон навчив мільйони людей обирати у житті тільки найважливіше і не витрачати свій ресурс на непотрібні дії. Та навіть дотримуючись власних переконь він все одно перегорів. Вийшовши з цього стану він написав книгу "Без зусиль", в якій розповів, як не перевтомлюватися та як обирати для себе найважливіше та перетворювати складне на доступне.



Книга, яка розповідає, як не перегоріти /Фото Elle

Позбудьтеся того, що вас непокоїть

Якщо у вашій голові є думки про безліч невиконаних, але таких важливих справ, то перш за все вам треба з ними розібратися. Складіть собі план та опишіть почергово що за чим вам треба зробити. Як тільки ви розберете завали, які не дають вам спокою, тоді зможете отримати не лише багато ментальної енергії, але й бути зосередженими на тому, що для вас важливо.

Насолоджуйтеся процесом

Часто ми виконуємо справи не через важливість, а тому що нам так цього хочеться. До прикладу, слухаємо подкаст, дивимося шоу чи гуляємо з друзями. Ми можемо зробити такими приємними всі справи. Поєднайте приємне з корисним, щоб невимушено робити навіть складну роботу.

Перестаньте робити дуже багато справ

Не варто себе повністю виснажувати в один день, бо наступного ви прокинетеся без сил і вам буде потрібно немало часу, щоб повернути енергію.

Візьміть собі за правило робити стільки справ, щоб мати час а відновлення сил та приділяти час собі та своїм улюбленим справам.



Поради, які допоможуть не перегоріти на роботі / Фото Pexels

Не забувайте про сон

Люди, які сплять менше 6 годин на добу можуть мати гірші моторні навички та знижені когнітивні здібності. Ви можете відчувати втому після кількох безсонних ночей. Якщо ви боретеся з вигоранням, то один із ключових пріоритетів — це якісний щоденний сон.

Перестаньте відволікатися

Розфокусованість – ваш найгірший ворог. Чим більше ви будете відволікатися на повідомлення та стрічку новин, тим вам важче буде зосередитися і витратити більше сил на завдання.

Не перепрацьовуйте

Ви могли над цим не задумуватися, але допрацювання можуть значно покращити результат тільки спочатку. Потім настає момент, коли починає діяти закон спадної дохідності: ми докладаємо більше зусиль, ніж отримуємо результатів.

Починайте з некрасивого

Гарантуємо вам, що якщо ви почнете день з того, що вам не зовсім приємне, то маєте всі шанси швидко завершити питання цією справою і більше про неї не згадувати до кінця дня.