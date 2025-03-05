Чому жовтіє листя у рослин: відповідь вразить

Пожовтіння листя є поширеною проблемою, з якою можна зіткнутися при догляді за кімнатними рослинами. У більшості випадків – це не ознака віку, а певні проблеми, які ховаються під ґрунтом.

Вирішити питання пожовтіння листя досить просто, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Потрібно лише дізнатися один з варіантів, який допоможе знайти основну причину.

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Перезволоження

Інтенсивний полив може створити таке середовище біля коренів, в якому будуть розмножуватися бактерії. У такому випадку коріння не здатне поглинати поживні речовини, тож це призводить до пожовтіння листя.

Недостатній полив

Листя може пожовтіти, коли ґрунтова суміш занадто суха. Коли вологи недостатньо, то рослина не отримує все необхідне для росту і тоді листя починають жовтіти.

Занадто багато сонця

Постійне сонячне проміння може призвести до опіків листя. З часом цього процесу можна буде уникнути, оскільки кількатижневе стояння на сонці допоможе виробити рослині толерантність до сонця, тож вона зможе процвітати на підвіконні.



Сонячне проміння може випалити листя / Фото Pexels

Погане освітлення

Нашкодити листю може недостатня кількість світла. У цьому випадку пожовтіння починається з нижніх листків ще до того, як вони опадуть. Щоб виправити ситуацію, горщик потрібно повертати до джерел світла різним боком раз на тиждень чи знайти краще джерело світла.

Пошкодження коренів

Недостатній полив, коливання температури чи надлишок добрив можуть призвести до пошкодження коренів, яке й надає листю пожовтіння. Щоб усунути проблему, рослину потрібно вийняти з контейнера, прибрати якомога більше ґрунту, обрізати розм’якле коріння, а тоді її пересадити.

Грибкова інфекція

Спричинити пожовтіння листя можуть грибкові інфекції. Для профілактики рослини потрібно розставляти на достатній відстані одна від одної, щоб забезпечити хорошу циркуляцію повітря. Грибковій інфекції зможе запобігти ранковий полив та зниження рівня вологості.

Вплив хімікатів

До пожовтіння листя може призвести вплив хімікатів у приміщенні. Розпилення поліролю на меблі може призвести до того, що засіб потрапить на рослину. Ці хімічні речовини й спричинять пожовтіння й опадання листя.