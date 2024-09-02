Не викидайте шкірку кавуна: її можна використовувати, як добриво

Ми звикли викидати шкірку кавуна у смітник, однак досвідчені городники кажуть, що так робити не варто, оскільки її можна використати як добриво.

Виявляється, що шкірка від кавуна є чудовим натуральним добривом, оскільки містить багато корисних поживних речовин, таких як азот, калій, кальцій та інші мікроелементи. Ці органічні відходи можна з користю використовувати кількома найпопулярнішими методами.

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Компостна яма

Найкраще шкірки від кавуна додавати до компостної ями. Просто скидайте шкірки на купу та постійно їх перемішуйте. Вже після розкладання ви можете їх розкладати як добриво.



Шкірку кавуна не треба викидати / Фото Pexels

"Тепла грядка"

Шкірки від банана можете використовувати для «теплої грядки» чи поживного горщика, який буде збагачений поживними речовинами. Для того, щоб зробити «теплу грядку» вам потрібно викопати траншею посередині грядки на дві третини її ширини. Глибина має бути не меншою 30 сантиметрів.

Зробіть невеликі горбки з ґрунту з обох боків, використовуючи землю з траншеї. Далі на дно треба покласти великі кавунові шкірки, а далі дрібніші рослинні рештки. Після цього накрийте все соломою, яка швидко розкладається.

Майбутнє добриво треба обробити сечовиною чи іншими азотними добривами, а потім ще й біологічним препаратом.

Тепло буде генеруватися мікрофлорою, яка розкладе органічні речовини, мінералізуючи їх. Щоб відбувалася ефективна робота тепла, грядці треба забезпечити азот. Рекомендованою дозою вважається 1 літр на 2 – 3 квадратні метри грядки.

Мульча

Шкірку кавуна можна використовувати як мульчу. Вона допомагає утримувати вологу в ґрунті, зменшує кількість бур’янів і поступово розкладається, збагачуючи ґрунт.

Тому не викидайте шкірку від кавунів, оскільки вона є корисним і доступним органічним добривом, яке сприяє здоров'ю ґрунту і рослин у вашому саду.