Що можна садити на городі в червні: урожай буде як на дріжджах

Усі городники розпочинали садити овочі навесні, втім в перший місяць літа також можна займатися садівництвом, а урожай буде, як на дріжджах.

Якщо на вашому городі є місце для посадки рослин, то спочатку треба підготувати ділянку. Очистіть її від попереднього врожаю, видаливши всі бур’яни. Тоді розпушіть ґрунт та подбайте про те, щоб земля була вологою.

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Підготовка ґрунту передбачає спеціальну обробку та внесення мінеральних та органічних добрив.

Що можна садити в червні

Морква – важливим є не місце посадки, а стан ґрунту й догляд за ним;

– важливим є не місце посадки, а стан ґрунту й догляд за ним; Буряк – якщо посадити його на початку літа, то урожай краще збережеться взимку;

– якщо посадити його на початку літа, то урожай краще збережеться взимку; Ріпа – перших сходів після посадки можна чекати через 2 тижні. Якщо постійно доглядати, то ріст буде стабільним;

– перших сходів після посадки можна чекати через 2 тижні. Якщо постійно доглядати, то ріст буде стабільним; Кабачки – розсада буде найкращим варіантом для висаджування;

– розсада буде найкращим варіантом для висаджування; Огірки – вибирайте сонячне місце, однак прямих променів уникайте.



У червні можна садити овочі та зелень / Фото Pexels

Коли садити капусту

У червні можна садити білокачанну капусту у відкритий ґрунт. Урожай обіцяє бути високим та якісним. У цей час можна також садити броколі та цвітну капусту.

Вирощуючи капусту, звертайте увагу на місце висадки. Садівники кажуть, що її треба вирощувати на ділянці, яка знаходиться в легкій тіні.

Коли садити редис

Ця швидкоросла рослина виростає за місяць. Часом городники встигають отримати 3 – 4 врожаї за сезон. Найкраще висаджувати редис в ті місця, де раніше росла цибуля та салат. Сходи треба вчасно проріджувати, щоб уникнути стрілок на рослинах.

Які ще рослини садити в червні

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Кріп – цю зелень можна висівати увесь червень та навіть на початку липня, за умови добре підживленого ґрунту.

Петрушка – висівайте в червні та липні кожних 3 тижні конвеєрним методом.

Базилік – висівання також можна проводити в червні та на початку липня, обирайте сонячне місце з хорошим підживленням.