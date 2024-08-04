Що посадити на грядці після цибулі та часнику в серпні: візьміть на замітку

Правильна сівозміна – важливий аспект успішного вирощування врожаю. Це дозволить зберегти родючість ґрунту та зменшити ризики появи захворювань чи шкідників.

Часник або цибуля здатні сильно виснажити ґрунт, тому після них наступного року краще садити інші культури.

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На початку липня грядки вже починають пустувати, бо овочі дають врожай, тож всі плоди активно збирають. Це стосується й цибулі чи часнику. У серпні ще цілком можливо посадити ранньостиглі овочі, які вродять до середини осені.

Огірки

На грядці після цибулі та часнику можна посадити огірки. Хрусткі овочі вже зійдуть до кінця серпня, а плоди дадуть у вересні чи жовтні.

Редиска

Поспішіть на початку серпня висадити редиску, пізніша посадка призведе до того, що вони випускатимуть стрілки.

Зелень

Якщо посадите зараз кріп, петрушку, салат, руколу чи шпинат, то до зими будете мати свіжу зелень під рукою.



Після цибулі та часнику можна посадити зелень / Фото Pexels

Горох та пекінська капуста

Після часнику сміливо садіть на грядці цибулю та часник, щоб отримати гарний врожай. Запам’ятайте, що сівозміна відіграє важливу роль в забезпеченні врожаю. Тому після часнику та цибулі можете садити картоплю, капусту, кабачки, гарбуз, полуницю, болгарський перець та помідори. Не варто після цибулі саджати буряк та моркву.