Що варто і чого не треба сіяти у Страсний тиждень: важливо знати садівникам

У понеділок, 29 квітня розпочинається Страсний тиждень.У цей час православним християнам варто не лише дотримуватися посту, але й знати, що можна та не можна сіяти на городі.

Виявляється, що якщо посадити певні культури у Страсний тиждень, то вони можуть не зійти, пишуть Поради 24.

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За народним кадендарем, садити та сіяти рослини можна у Чистий четвер. У цей час господині прибирають оселі, миють вікна та роблять останні підготовки до Великодня. Навіть є приказка: "На городі добре садити в Чистий четвер — все буде чисте". Тому, якщо ви ще не посадили певні овочі, то сміливо це можете робити за кілька днів до самої Пасхи.

Ця ознака чистоти мала перейти на поле та забезпечити відсутність бур’янів. Також добре садити до Великодня картоплю. Кажуть, що якщо посадити овоч в четвер, то урожай буде щедрим. На Західному Поліссі навіть заведень садити картоплю у Страсну п’ятницю перед Великоднем.



У Страсний тиждень немає заборон на сіяння овочів / Фото Pexels

Що можна садити в Чистий четвер

У цей день можете сіяти розсаду на помідори та капусту. Також можете садити зелень, моркву, кукурудзу, часник, огірки та капусту. Місячний календар на травень не рекомендує посадку овочів, втім в Чистий четвер можна зняти будь-які обмеження. Нічого садити та робити біля дому вже не можна у Страсну п’ятницю. У цей час варто обмежити будь-які домашні та городні роботи.