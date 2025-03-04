Ці овочі та зелень потрібно посадити в березні першими: очікуйте на щедрий урожай

Початок березня нас чекає доволі теплим, тому можна починати потрохи висівати овочі, які здатні швидко проростати й переносити прохолоду. Денна пора у березні може бути теплою, втім ввечері ще може спостерігатися холод, тому до вибору культур потрібно підходити з обережністю.

Деякі городники вже починають у березні активно поратися на грядках, пише 24 Канал. У перший місяць весни можна сіяти холодостійкі овочі, які добре підходять для ранньої посадки.

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Редиска

Цей овоч є холодостійким та здатен зійти навіть при 2 градусах тепла. Редис не є вибагливим до ґрунту. Вже на початку березня його можна сіяти у відкритий ґрунт. Щоб урожай був великим, посів можна повторювати через кожних 3 тижні. У суху погоду редис треба підливати, щоб плоди не гірчили.

Шпинат

Вже з настанням весни на городі можна садити шпинат. Він добре росте при температурі 2 градуси, тож чудово підходить для березневої сівби. Вже через місяць можна зривати перші листочки. Шпинат добре росте в сонячних ділянках з родючим ґрунтом, та якщо такого місця немає, то легка тінь також підійде.

Морква

Березень добре підходить для посіву моркви. Є ранній сорт овочів, який дасть урожай вже на початку літа. Морква добре росте в пухкому ґрунті та на сонячному місці. Фахівці радять перед посівом замочити моркву для прискорення росту. Для того, щоб овочі були солодкими, в ґрунт потрібно додати деревну золу.



У березні варто садити моркву / Фото Pexels

Кріп

На початку весни можна висівати кріп. Насіння добре проростає при температурі +3 – +5°C. Сходи кропу здатні навіть витримати заморозки до -5°C. Через місяць після посіву вже можна зривати перші пучки кропу.

Добре росте зелень в сонячних місцях з легким ґрунтом та помірною вологістю. Для щедрого урожаю кріп можна висівати кожних 2 тижні.

Буряк

Овоч належить до холодостійких культур, які можна сіяти у березні. Ранні сорти можна збирати вже в середині літа. Добре буряк росте на різних типах ґрунтів, особливо на родючому та пухкому.

У березні також можна посіяти горох, ранню цибулю та ярий часник.