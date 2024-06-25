Що посадити поруч з редискою: названо найкращі рослини, які є ідеальними компаньйонами

Редиска росте дуже швидко. Навесні вона достигає вже за місяць, а влітку може дозріти за 3 тижні. Якщо ви ще хочете посадити влітку редиску, то радимо вам висаджувати її поруч з рослинами, які найкраще впливають на її ріст.

Дачники кажуть, що посадка поруч з редискою певних рослин – це чудова можливість використовувати унікальні репелентні властивості.

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Що посадити поруч з редискою

Завдяки тому, що редиска швидко росте, поруч з нею можна садити інші рослини, які ростуть повільніше та вимагають більшого часу для вирощування. Поки врожай не надто затінений, ці маленькі коренеплоди зростатимуть біля багатьох видів рослин.

Поруч з редискою може рости листовий салат чи горох. Якщо ж у вас пізні сорти помідора чи перцю, то їх також можна висаджувати поруч з редискою.



З редискою варто садити кілька рослин / Фото Pexels

А ще редиска допомагає відлякувати огіркових жуків, тож цей овоч є теж гарним компаньйоном для редиски. Добре рости редисці допомагають трави, настурція та інші види цибулин, які сильно пахнуть.

Горошок та квасоля допомагають фіксувати азот в ґрунті та швидко підвищують врожайність редиски. Не саджайте з редискою капусту, оскільки вона може мати білокрилок, які шкодитимуть листю редиски.