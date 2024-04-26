Насамперед вам треба так розподілити свій час, щоб все встигнути зробити до великодньої п’ятниці. Усі ваші прибирання мають завершитися у Чистий четвер, передають Поради 24.

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Що треба прибрати до Великодня

На Великдень у вашому будинку чи квартирі має бути ідеальна чистота. Це означає, що вам варто вдатися до генерального прибирання та не просто зробити базове прибирання, але й попрати тюль, штори, помити вікна, підлогу, почистити килими та зробити порядок у шафах, щоб все стояло на своїх місцях. Давайте поетапно розглянемо, що саме треба зробити напередодні Великодня.

Приберіть у всіх кімнатах

Приділіть увагу кожній кімнаті. Важливо добре помити підлогу, вимити до блиску вікна й не забути добре повитирати підвіконня, спеціальними засобами приберіть пил зі всіх меблів. Чистота створить приємне та свіже середовище у вашому домі.

Очистіть кухню

Кухня – це особливо важливе місце для всіх, оскільки саме на ній ви будете готувати святкові страви. Помийте холодильник, духовку, мікрохвильову піч та всі інші прилади. Також не забудьте про витяжку та кухонні меблі.



Кухню можете прикрасити великоднім декором / Фото Pexels

Ванна кімната і туалет

Окрім миття ванної й туалету, очистіть дзеркала, умивальники та плитку. Якщо у вас душова кабіна, то за допомогою спеціальних хімічних засобів, спробуйте позбутися від нальоту від води.

Порядок з гардеробом

Якщо ви ще досі не заховали зимовий одяг, то саме маєте час це зробити, а заодно перевірити, який одяг вам необхідний на весняний сезон.

Викиньте все зайве

У Європі заведено перед святами позбуватися від всіх речей, якими ви не користуєтеся. Перевірте ліки, косметику та кухонні приправи на предмет прострочення. Викиньте речі, які стоять у вас роками, але не знаходять свого застосування.

Генеральне прибирання перед Великоднем навіть має певне сакральне значення. Воно символізує відходження від старого та початок нового життя.