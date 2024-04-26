Прежде всего вам надо так распределить свое время, чтобы все успеть сделать до пасхальной пятницы, пишут Porady 24. Все ваши уборки должны завершиться в Чистый четверг.

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Что нужно убрать к Пасхе

На Пасху в вашем доме или квартире должна быть идеальная чистота. Это означает, что вам стоит прибегнуть к генеральной уборке и не просто сделать базовую уборку, но и постирать тюль, шторы, помыть окна, пол, почистить ковры и сделать порядок в шкафах, чтобы все стояло на своих местах. Давайте поэтапно рассмотрим, что именно надо сделать накануне Пасхи.

Уберите во всех комнатах

Уделите внимание каждой комнате. Важно хорошо помыть пол, вымыть до блеска окна и не забыть хорошо повытирать подоконники, специальными средствами уберите пыль со всей мебели. Чистота создаст приятную и свежую среду в вашем доме.

Очистите кухню

Кухня – это особенно важное место для всех, поскольку именно на ней вы будете готовить праздничные блюда. Помойте холодильник, духовку, микроволновую печь и все другие приборы. Также не забудьте о вытяжке и кухонной мебели.



Кухню можете украсить пасхальным декором / Фото Pexels

Ванная комната и туалет

Кроме мытья ванной и туалета, очистите зеркала, умывальники и плитку. Если у вас душевая кабина, то с помощью специальных химических средств, попробуйте избавиться от налета от воды.

Порядок с гардеробом

Если вы до сих пор не спрятали зимнюю одежду, то самое время это сделать, а заодно проверить, какая одежда вам необходима на весенний сезон.

Выбросьте все лишнее

В Европе принято перед праздниками избавляться от всех вещей, которыми вы не пользуетесь. Проверьте лекарства, косметику и кухонные приправы на предмет просрочки. Выбросьте вещи, которые стоят у вас годами, но не находят своего применения.

Генеральная уборка перед Пасхой даже имеет определенное сакральное значение. Она символизирует отхождение от старого и начало новой жизни.