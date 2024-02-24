Кінець тижня часом може бути тривожним, оскільки через справи можна й не встигнути прибрати дім та довести його до ладу. Щоб не починати понеділок з поганого настрою, радимо вам взяти за звичку кілька найважливіших аспектів у суботу – від прибирання оселі до ведення щоденника.

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Підготовка та планування

Щоб розпочати правильно тиждень, спробуйте в кінці тижня приділити час плануванню: запаліть свічку, увімкніть приємну музику та розпишіть все, що хочете зробити за наступних 7 днів.

Помийте посуд

Накопичення посуду погано впливає на настрій. Завантажте посуд у посудомийну машину або помийте все, що є у раковині. Пусті раковини та чистий посуд впливають на загальну чистоту оселі.

Приберіть безлад

Приберіть у своїй оселі кожну кімнату. Не забудьте про миття холодильника та порядок у шафах. Потім пропилососьте, помийте підлогу та витріть порох. Ви будете здивовані від того, наскільки порядок може вплинути на ваш гарний настрій.



Поради, які допоможуть тримати дім в чистоті / Фото Pexels

Протріть поверхні

Спеціальним засобом протріть дзеркало у шафі-купе, в коридорі чи у ванній. За потреби – помийте вікна, підвіконня та інші речі, на які не вистачає часу в будні дні.

Виперіть брудні речі

Займіться пранням та поперіть одяг, щоб у неділю ввечері у вас увесь одяг був чистим. Не забудьте попрати спортивний одяг, в якому ви ходите в спортзал. За потреби – киньте в прання кросівки.

Змініть постільну білизну

Пам’ятайте, що постільну білизну треба змінювати раз в два тижні. Це важливо робити, щоб уникнути постільних кліщів.