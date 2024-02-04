Деякі предмети можуть бути розташовані на видному місці, однак ми ними зовсім не користуємося, а вони сприяють загальному безладу в приміщенні. Зверніть увагу на кілька речей, які є у вашій оселі та приберіть їх, адже вони вам точно не знадобляться.

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Організовуючи свій простір та спрямовуючи зусилля на прибирання, спробуйте не обходити повз увагою певний список предметів. Якщо ви приберете їх, то зможете отримати чистий дім, в якому буде багато простору.

Старе обладнання. Воно захаращує простір та збирає пил. Не тримайте його вдома з думкою, що колись це вам ще знадобиться. Краще винесіть його в підвал.

Старі диски. Епоха CD і DVD вже минула, тому краще не тримати в шафі те, що лише займає місце та не дає вам жодної користі.

Книги. Викидати їх не варто, але краще зібрати їх у коробки та віднести в гараж для зберігання. Книги займають багато місця, тому краще прибрати ті книги, які ви вже не будете перечитувати.

Свічки. Не треба зберігати багато спалених свічок, які вже не мають естетичного вигляду. Краще оновіть свою колекцію красивими варіантами.



Позбувайтеся старих свічок / Фото Pexels

Косметика. Візьміть за звичку перевіряти термін придатності своєї косметики. Ймовірно, ви можете користуватися вже старими тінями чи помадами, які краще буде викинути.

Старі електронні пристрої. Не варто захаращувати шухляди старими телефонами, зарядними пристроями та будь-якою іншою старою технікою.

Старі комунальні платіжки. Перевіряйте свою папку з документами та викидайте те, що вже застаріло. Зайве скупчення паперів вам ні до чого.

Аптечка. Також візьміть за звичку перевіряти ліки й таблетки. Дивіться на їхній термін придатності та викидайте те, що вже не можна вживати.

Органайзер зі спеціями. Час від часу дивіться на термін придатності приправ та спецій та викидайте те, що вже не варто використовувати в їжу.

Ці кілька порад допоможуть вам завжди зберігати дім в чистоті та охайності. Звертаючи увагу на ці аспекти, ви навчитеся відокремлювати в оселі потрібні речі та зайві та самостійно позбудетеся навіть тих речей, про які ми не згадали, але вони точно займають у вас простір та ніколи не використовуються в побуті.