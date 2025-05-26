Як стимулювати ріст троянд: спробуйте лайхфаки для пишного цвітіння

Садівниці мріють про красивий та пишний сад з трояндами, однак для того, щоб квіти добре росли, їх треба підживлювати. Бутони можуть розкритися неймовірно, але без належного догляду цього не станеться.

Кожного року треба удобрювати троянди, щоб стимулювати їхній ріст, пише 24 Канал з посиланням на Ukr. Media. Садівники вже давно переконалися в тому, що органічні добрива є найкращими.

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Як стимулювати ріст троянд

Підживлення треба починати тоді, коли на пагонах троянд з’являється молоде листя. У цей час рослини почнуть активно поглинати поживні речовини. Органіку дуже люблять молоді троянди, бо вона впливає на зміцнення їхнього коріння й стимулює ріст.

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Найефективнішим засобом є курячий послід, який треба розвести з водою в пропорції 1:10. Розчину треба дати настоятися 5 днів, а тоді розбавити з водою в пропорції 1:3.



Після цих добрив троянди почнуть цвісти / Фото Pexels

Альтернативою є трав’янистий настій. Його треба вносити не в ґрунт, а розпилити на листі. Засіб чудово підходить для ослаблених рослин. Для кращого ефекту, органіку варто чергувати з мінеральними комплексами. Це прискорить ріст та гарантуватиме рясне цвітіння.

До речі, раніше ми вже розповідали про одну популярну помилку, що псує цвітіння троянд.

Садівники кажуть, що ті троянди, які добре підживили є стійкішими до хвороб й почнуть пишно цвісти.