Нежить з’являється не лише від сезонних застуд. Він може виникнути тоді, коли слизова оболонка носа запалена чи роздратована. І хоч найчастіше нежить виникає від застуди, холоду, чи сухого повітря, в деяких людей він може виникнути від вживання певних продуктів.

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Щоб зупинити нежить, який вам дошкуляє вже тривалий період, спробуйте скористатися кількома дієвими методами.

Промийте носові пазухи

Промийте ніс за допомогою теплої солоної води. Зрошення сольовим розчином допоможе утилізувати подразники.

Випийте зелений чай

Тепла чашка чаю здатна заспокоїти. Саме зелений чай здатен зупинити симптоми нежиті.

Антиоксиданти допомагають зменшити запалення. А кофеїн є судинозвужувальним засобом, який звужує артерії, які живлять слизову оболонку носа,

– розповів доктор медичних наук Сент-Ентоні Амофа.

Випийте води

Наш організм виробляє приблизно 1 літру слизу кожного дня, який непомітно стікає по задній частині носа та горла. Коли слиз загусає, то починає витікати через ніс. Кілька склянок води допоможуть розрідити слиз та допомогти запобігти нежиті.



Нежить можна легко зупинити / Фото Pexels

Спробуйте імбир

Дослідження BMC Complementary Medicine and Therapies показало, що щоденний прийом 500 мг екстракту імбиру допомагає полегшити симптоми алергічного риніту.

Скористайтеся зволожувачем повітря

Якщо опалення пересушує кімнату, то у вас може виникнути нежить. Зволожувач повітря допоможе його зупинити.

Рівень вологості близько 50% найбільш корисний при нежиті. Спробуйте розмістити зволожувач на тумбочці у спальні, на журнальному столику у вітальні чи там, де ви проводите найбільше часу,

– зазначила доктор медичних наук Меха Фокс.

Спробуйте спрей з вітаміном С

Замініть свій звичайний спрей на спрей з вітаміном С. Дослідження в журналі Ear, Nose & Throat Journal показало, що спреї з вітаміном С значно полегшують нежить та закладеність носа. Він також зменшує набряк та запалення носових пазух.