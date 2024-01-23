Вони здатні забезпечити нашому тілу достатню кількість корисних мінералів. Коли вони розчиняються у воді, то стимулюють кровообіг, сприяють здоров’ю суглобів та м’язів, а також можуть зменшити шкірні висипання. Про це розповіла косметологиня Емі Уолл.

Читайте також Уникайте цих речей в зимовому догляді за шкірою: що найбільше її висушує

Масажистка Дебора Хемел зазначила, що солі відіграють корисну роль у детоксикації нашої шкіри. Існує кілька популярних солей, які справді добре впливають на тіло.

Англійська сіль

Така сіль найкраще підходить для чутливого типу шкіри. Вона допомагає розслабити м’язи та покращити якість сну.

Щоб приготувати суміш для ванної, візьміть 1 стакан англійської солі, пів склянки сухої вівсянки та 10-15 крапель олії троянди. Вівсянка допоможе заспокоїти шкіру від укусів чи висипання, зменшить свербіж та почервоніння. Олія троянди чудово зволожить шкіру.

Сіль Мертвого моря

Ця сіль добре допомагає, якщо у вас є висипання на шкірі. Вона наповнена такими мінералами як магній, кальцій, калій та бромід.

Для суміші візьміть склянку солі Мертвого моря та змішайте з двома столовими ложками харчової соди. Для аромату додайте 10-12 крапель ефірної олії лаванди. Харчова сода може допомогти заспокоїти роздратовану шкіру, а ефірна олія лаванди розслабить, зніме стрес та занепокоєння.



Солі корисно впливають на стан шкіри / Фото Pexels

Гімалайська сіль

Така сіль ідеально підходить для дуже сухої шкіри. Вона містить величезну кількість мікроелементів. Гімалайська сіль допомагає позбутися відмерлих клітин шкіри та робить шкіру м’якою й гладкою.

Візьміть пів склянки гімалайської солі та додайте будь-яку ефірну олію (15 крапель). Разом з цією сумішшю змішайте 2 столові ложки мигдалевої олії. Використайте для одного приймання половину склянки.